Mevlit dönüşü takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı

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Samsun'da mevlit programından evlerine dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandığı kazada 1'i ağır 4 kişi yakalandı.

Kaza, Atakum ilçesi SamsunAnkara karayolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesinin Ağcakese Mahallesi'ndeki mevlit programından Samsun'a dönen ailenin içinde bulunduğu Engin G. idaresindeki 55 TS 449 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp 60 metre takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilin yuvarlandığı tarlada can pazarı yaşandı. Otomobil sürücüsü Engin G. kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan İsa G. (50), Nazmiye G. (48), Ayşe G. (49) ile 10 yaşındaki Efe G. yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar ve çevre sakinleri yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Efe G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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