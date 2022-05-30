Samsun’a şehit ateşi düştü P. Uzm. Çvş İslam Sancak Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu

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Samsunlu P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, PençeKilit Operasyonu'nda şehit düştü.

Kuzey Irak’ta yürütülen PençeKilit Operasyonu'nda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehit haberiyle birlikte duydukları üzüntüyü dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.



Evlilik hazırlığı yapıyordu

Öte yandan Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti.

Şehit İslam Sancak’ın cenazesi SamsunÇarşamba Havalimanı’na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

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