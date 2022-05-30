Ladik’te bilim fuarı

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Samsun Ladik Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu tarafından bilim fuarı açıldı.

Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu’nda bilim fuarı düzenlendi. Proje yürütücüsü Fen Bilimleri Öğretmeni Elif Kalelioğlu koordinesinde, öğrencilerin hazırladığı projelerden oluşan bilim fuarı büyük beğeni topladı.

Fuar hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Elif Kalelioğlu, “Yaptığımız çalışmalarımızdaki temel amaç; öğrencilerin sorun ve problemler karşısında, günlük yaşanmışlıklarından faydalanarak, etkin çözümler bulmalarını sağlamaktır. Bilim fuarımızda TÜBİTAK 4006 için hazırlanan 28 projeye 56 öğrencimiz anlatımları ile katkı sağladı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bilim fuarına ayrıca Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, okul müdürü Abdurrahman Tarku, müdür yardımcısı Ersan Süer, bilişim teknolojileri öğretmeni Ali Ceylan ve protokol üyeleri katıldı.

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