Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Nebiyan Doğa Festivali için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Eksiksiz bir festival için, alanında uzman festival etkinlik yönetim ekibi ile sık sık bir araya gelen, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ikinci toplantıya belediye meclis üyelerini de davet ederek, kendilerine bilgilendirme yaptı. Festivalde düzenlenecek olan yarışmalarda verilecek ödüller, etkinlik takvimi ve alanda gerçekleşecek düzenlemelere kadar birçok konuda fikir alışverişinde bulunulan toplantıda tek amaç 91011 Eylül tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan Nebiyan Doğa Festivali’nin eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için çalışmalar sürüyor.

Festival hakkında açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “2019 yılında ilkini düzenlediğimiz ve beklenilenin çok üzerinde bir katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz Nebiyan Doğa Festivalimizi pandemi nedeniyle iki yıl üst üste ertelemek zorunda kaldık. Bu yıl 911 Eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz ikinci Nebiyan Doğa Festivali için Etkinlik Yönetiminde bulunan arkadaşlarımızla sık sık bir araya gelip fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu toplantımızda meclis üyesi arkadaşlarımıza bilgilendirme yaptık. İnşallah yakın bir zamanda Samsun'umuzun güzide basın temsilcileriyle ve İlçemizdeki STK temsilcileriyle de birer toplantı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık yirmiye yakın yarışma ve etkinlikler için gerekli bakanlıklar ve kurumlarla yazışmalarımız devam ediyor. Alandaki çalışmalarımıza da kısa süre içerisinde başlayacağız. Şimdiden tüm halkımızı güzel 19 Mayıs ilçemize ve Nebiyan bölgemize bekliyoruz" dedi.

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