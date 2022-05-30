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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba kıl biberinde hasat başladı

İHA

Samsun'un önemli tarım ürünlerinden biri olan 'Çarşamba kıl biberinin' hasadı başladı. Çarşamba ilçesindeki çiftçiler seralarda ürettikleri ürünleri toplayıp satışa sundu.

Çarşamba kıl biberinde hasat başladı

Samsun'un önemli tarım ürünlerinden biri olan ‘Çarşamba kıl biberinin’ hasadı başladı. Çarşamba ilçesindeki çiftçiler seralarda ürettikleri ürünleri toplayıp satışa sundu.
Kentin önemli tarım ürünlerinden biri olan ‘Çarşamba kıl biberi’ başta Çarşamba ilçesi ve bölgesinde yoğun olarak üretiliyor. Çarşamba ilçesinde seralarda üretilen ürünün hasat dönemi ise başladı. Bu yıl hava sıcaklıklarının bölgede geç yükselmesi nedeniyle seralardaki hasatta yaklaşık 15 günlük bir gecikme yaşandığı belirtildi. Çarşamba kıl biberi aroması, lezzeti ve dışındaki zarının çok ince olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Çiğ olarak kahvaltılarda, salatalarda, tüketilen yemeklere konulan, Çarşamba kıl biberinden bölgede biber tuzu, biber salçası ve turşu da yoğun olarak yapılıyor.

“Lezzeti ve aroması farklı”
Çarşamba ilçesi Çaltı Mahalle Muhtarı Murat Çıtak, mahallelerinde çiftçilerin ağırlıklı olarak ‘Çarşamba kıl biberi’ üretimi yaptığını belirterek, “Biz ailemizde 3 nesildir Çarşamba kıl biberi üretimi yapıyoruz. Bölgemize özel bir ürün. Aroması, tadı diğer biberlere göre daha güzel, daha lezzetli. Salatalarda, yemeklerde tercih edilen çok talep gören bir sebze. Çaltı Mahallemizde hem seralarda hem de tarlalarımızda üretim yapıyoruz. Bölgemizde ve çevre illerde de bu ürün ‘Çarşamba kıl biberi’ olarak bilinip pazarlarda da bu isimle satılmaktadır” dedi.

İlk hasat seralarda
Çiftçi Şükrü Şeker, Çarşamba kıl biberini üretip birçok ile gönderdiklerini söyleyerek, “Bu biber çok lezzetli bir biberdir. Ateşi gördüğünde hemen pişer. Çarşambaya özel bir biber bu. İyi bakım olduğunda güzel bir verim alıyoruz. Bu yıl hasat dönemimiz başladı. Bölgemizde seracılarımız çok üretirler. Yine açık arazilerimizde de bu biberi ektik. 10’uncu aya kadar hasada devam ederiz. Çarşamba kıl biberi olarak marka bir üründür. Bölgemize özgü olan bu biberi nesillerdir üretiyoruz” diye konuştu.

“Yıllık yaklaşık 10 bin ton Çarşamba kıl biberi üretimi yapıyoruz”
‘Çarşamba kıl biberi’ üretimi ile ilgili bilgi veren Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, “Çarşamba kıl biberi ilçemizde yoğun olarak üretilen bir tarım ürünüdür. Çarşamba kıl biberi aroması ve lezzeti ile bilinen bir biberdir. İlçemizde yaklaşık yıllık 10 bin tona yakın bir üretim yapılıyor. Samsun dışındaki illere gönderiyoruz. Çarşamba Ovası’nın sahil kesiminde topraklar kumsal topraklardır. Bu nedenle biberin aroması çok farklıdır. O bölgeye has bir biberdir. Lezzet ve aroması başka bir yerdeki biberin aromasını tutmaz” şeklinde konuştu.

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