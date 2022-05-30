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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Atakum ve 19 Mayıs” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

İHA

“Atakum ve 19 Mayıs” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Samsun Atakum Belediyesi, SAMFAD ve ATAFOD iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Atakum ve 19 Mayıs” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Atakum Belediyesi, Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği(SAMFAD) ile Atakum Belediyesi Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği(ATAFOD) iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘’Atakum ve 19 Mayıs’’ konulu fotoğraf yarışmasının finalistleri belli oldu. Etkinlik kapsamında Türkiye’nin önemli fotoğraf sanatçıları Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programında sanatseverlerle bir araya geldi. Usta fotoğrafçılar, fotoğraf sanatını objektiflerinden yansıyan karelerle anlattılar.

164 fotoğraf değerlendirildi
Atakum’u tanıtmak ve fotoğraf sanatını geniş kitlelere sevdirmek amacıyla 1421 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen foto maratonun finalistleri belli oldu. Selman Uzun, Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Ali Kahveci, Faruk Akbaş, Prof. Dr. Hatice Bozoğlu, Öğr. Gör. Atanur Sevim ve Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala’dan oluşan seçici kurul, 37 fotoğrafçının çektiği 164 fotoğrafı değerlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren yarışmacılar TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) Ödülleri’ni almaya hak kazandılar. ‘’Kent Park 19 Mayıs’’ adlı fotoğrafıyla birinci olan Mustafa Güral altın madalya ve 10 bin TL, “Gün Doğumu Şarkıları’’ adlı fotoğrafı ile ikinci olan Yunus Yıldız gümüş madalya ve 7 bin TL, ‘’Bisikletli Çocuk, Barınak ve Şehir’’ adlı fotoğrafı ile üçüncü olan Barbaros Odabaş bronz madalya ve 5 bin TL para ödülü kazandı. Yarışmada ayrıca “Kitesurf” adlı çekimi ile Mehmet Akyüz Özel Drone Ödülü ve 3 bin TL; Esra Türkdönmez ‘’Atatürk ve Üniversite’’ fotoğrafı, Mustafa Güral da ‘’Bisiklet ve Paten’’ ile ‘’Atakum’da Dolunay’’ fotoğraflarıyla mansiyon ödülü ve biner TL para ödülü almaya hak kazandı. Yarışmacıların madalyaları ve ödülleri ileriki tarihte düzenlenecek törenle verilecek. 19 Mayıs ve Foto Maraton Ödül Sergisi adıyla düzenlenecek etkinlikte seçici kurulun belirleyeceği 24 fotoğraf sanatseverlerle buluşacak.

Usta sanatçılar buluştu
Etkinlikler kapsamında usta fotoğraf sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan söyleşi programı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, “Ben öncelikle bütün bu aşamalarda bize destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Belediyenin içinden ve dışından herkesten görüş alarak birçok şeyi oluşturduk. Başkanımız Av. Cemil Deveci, bu vizyonun oluşmasında bizim için büyük katkılar sağladı. Ben hasbelkader fotoğraf yarışmasının jürisinde olan ve kısmen de bu olaya ilgili bir kişi olarak bu tip çalışmalardan ve sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Yapacağımız çalışmaların göstergesi’’
Foto Maraton Koordinatörü, Fotoğraf Sanatçısı Behçet Atabek de, etkinliğin önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi: ’’Yaptığımız çalışmalar yapacağımız çalışmaların göstergesidir. Bundan sonraki çalışmalarda da hem belediyemize hem derneklerimize başarılar diliyorum.’’

‘’Daha güzel şeyler olacak’’
SAMFAD Başkanı, Fotoğraf Sanatçısı Dr. Abdullah Sezgin ise ‘’20 yılı aşkın bir süredir Samsun içinde fotoğraf üzerine birtakım etkinlikler yapmaktayız. Yeni kardeşimiz ATAFOD ile beraber de böyle bir organizasyonda ilk kez yan yana geldik. Bu çok güzel bir şey ve bundan sonra olacak güzel şeylerin belki bir işareti. Bundan sonra daha güzel şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

‘’Sanat etkinlikleri
yapanlar için bir aile evi’’
ATAFOD Başkanı, Heykeltraş, Fotoğraf sanatçısı Güngör Çınar, Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nin hizmete açılmasının önemine değinerek ‘’Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcımıza sanat merkezi olarak çok orijinal ve sevecen bir işlevi olan bir mekanı bize daha doğrusu Atakum’a ve Türkiye'ye kazandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu mekan gerçekten Atakum’un çok ihtiyacı olan bir mekandı. Bizim gibi fotoğraf sanatçısı ve diğer sanat etkinlikleri yapanlar için bir aile evi olarak düşünülmüş ve gerçekten çok iyi. Emeklerine ve yatırımlarına da ayrıca çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Deveci’ye teşekkür
Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, sunumunda Hasan Ali Yücel Sanat Merkezi’ni kazandırdığı için Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye teşekkür etti. Kaptan, “Gerçekten Samsun’a ve Atakum’a değer katan çok güzel bir mekan. Çok güzel şehirler, caddeler ve sokaklar yaparsınız ama o sokağın içinde insanların yüzü gülmüyorsa ki bunu yapacak şeylerden birisi ve en önemlisi sanat ve kültürdür. Bunlara değer verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ayrıca SAMFAD ve ATAFOD’a da çok teşekkür ediyorum. Kendimizi, çok güzel bir organizasyonda bulduk” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Yakup Kaptan konuşmasının ardından, “Mavi Sürgün” başlıklı slayt gösterisi ile Ege Denizi’nde çektiği fotoğrafları seyircilerle paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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