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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı adamın parası gasp edildi

İHA

Yaşlı adamın parası gasp edildi

Samsun'da bir kişi parka otururken tanımadığı bir kadın tarafından cebindeki 400 lira parasını zorla gasp edildiğini belirterek polise şikayette bulundu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan A.C.(69) yanına gelen kimliği belirsiz bir kadın yaşlı adamın cebinden zorla 400 lira parasını alıp kaçtı. Parasının tanımadığı bir kadın tarafından zorla gasp edildiğini belirten A.C. polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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