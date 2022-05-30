Uzmanından uyarı: “Kalbiniz için sigarayı bırakın”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Ekber Ataş, “Sigara koroner kalp hastalıklarını, hızlandırıcı faktörlerin en önemlilerindendir ve doğrudan akciğeri etkilediği için kalp ameliyatı olan hastalarda da ameliyat sonrası ciddi sorunlara neden olmaktadır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden, Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü’nde kalp sağlığı için sigarayı bırakılmasının önemine değinerek açıklamalarda bulundu.



Sigara kan damarlarına zarar veriyor

Sigara tüketiminin sağlığa zararlarına dikkat çeken Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş, “Sigara koroner kalp hastalıklarını hızlandırıcı faktörlerin en önemlilerindendir ve doğrudan akciğeri etkilediği için kalp ameliyatı olan hastalarda da ameliyat sonrası ciddi sorunlara neden olmaktadır. Sigara, kardiyovasküler kalp ölümlerinin 5’te 1’inin sorumlusudur. Sigaranın iyi kolesterolü düşürdüğünü, kan akışını zorlaştırdığını ve yüksek kan basıncına yol açarak kan damarlarına zarar verdiğini bilmekteyiz” açıklamasında bulundu.

Stresin vücutta salgılattığı çeşitli hormonların oluşturduğu tahribat sonucu başta kalp olmak üzere tüm vücuda olumsuz etki yaptığını vurgulayan Uzm. Dr. Ataş, “Stres anında nefes alıp verme, tansiyon, kalp hızı, katekolamin düzeyleri artar. Bütün bunlar koroner arter hastalığı için bir risk faktörü olarak sayılabilir” şeklinde konuştu.

Vücudun kalorileri yakmadığı takdirde yağ olarak depoladığını söyleyen Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş, “Bunun fazlası da daha yüksek trigliserid ve kötü kolesterol anlamına geliyor. Bu da kalbiniz için kötü bir haberdir. Günde yapılan 30 dakikalık egzersiz kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaktadır” diye konuştu.

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