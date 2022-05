Yazar Yusuf Kaplan: “Emperyalist güçler bizden korkuyor" Canik’te Fetih Gecesi

Canik Belediyesi’nce düzenlenen "İstanbul’un Fethi" programında konuşan yazar Yusuf Kaplan, “Emperyalist güçler bizden korkuyor. O yüzden ülkemiz zihinsel işgal altındadır. Bu işgalin önüne geçmemiz gerekiyor" dedi.

Canik Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasını konu alan “Bir Mekân Bin Zaman Ayasofya” adlı tiyatro gösterisinin ardından Yazar Yusuf Kaplan’ın sunduğu “Öncü Kuşak ve Medeniyet Tasavvuru Yolculuğu” başlıklı konferansla devam etti.



Sandıkçı’dan “Dünya medeniyeti” vurgusu

İstanbul’un İslam dünyası açısından taşıdığı önemi hatırlatan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İstanbul, biz Müslümanlar açısından Mekke, Medine ve Kudüs’ten hemen sonra gelen; Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmuş kutsal bir şehirdir. İstanbul’un fethine vesile olan bu maneviyatın yaşatılması, fetih ruhunun her daim canlı tutulması için sahip olduğumuz değerlere sıkı sıkıya bağlanmamız gerekmektedir. Bu bilincin korunması, manevi değerlerimizi koruyabilmemize bağlıdır. Dilerim bu program, Ayasofya’da olduğu gibi tüm İslam coğrafyasında asırlardır süren esaretin sona ermesine vesile olsun. Fetih ruhuna sahip öncü kuşakların; barışın ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya medeniyetini yeniden inşa etmelerine katkı sağlasın” diye konuştu.



“Ayasofya” tiyatrosu büyük ilgi uyandırdı

Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Devriye Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen “Bir Mekân Bin Zaman Ayasofya” adlı tiyatro gösterisi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Ayasofya’nın özgürlüğüne kavuşması adına verilen mücadelelerin konu edildiği oyunda bu amaç uğruna büyük mücadeleler veren simge isimler canlandırıldı. Fatih Sultan Mehmet Han, Said Nursi, Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Serdengeçti, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsili karakterler olarak canlandırıldığı oyun beğeniyle izlendi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil edildiği sahne büyük hayranlık uyandırdı.



Zihinsel işgale karşı “Öncü Kuşak” modeli

‘İstanbul’un Fethi’ dolayısıyla düzenlenen programa konuşmacı olarak davet edilen Yazar Yusuf Kaplan, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Konuşmasında medeniyet inşa etme yolunda öncü kuşaklar yetiştirmenin önemine değinen Yusuf Kaplan, “Emperyalist güçler bizden korkuyor. O yüzden ülkemiz zihinsel işgal altındadır. Bu işgalin önüne geçmemiz gerekiyor. Siz gençlere büyük görev düşüyor. Kendinizi kesinlikle hafife almayın. Kendinize hedefler koyun. Sıradan insanlar hiçbir zaman tarih yapamaz. Bu toplumun çocukları sıradan ve sürüden olamaz. Sıra dışı olacaksınız. O zaman sizin önünüzde kimse duramaz. Türkiye beklenendir. Dünyanın her yerinde insanlar Türkiye’yi bekliyor. Bizim önümüzü ancak öncü kuşaklar açacak. Öncü kuşaklar, Peygamber Efendimizin sahabelerinin ruhunu taşıyan nesillerdir” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Yazar Yusuf Kaplan’a Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.