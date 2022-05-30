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'Kovid-19 pandemisi hayatın hızla dijitalleşmesine neden oldu' OMÜ Anestezi Günleri’nin üçüncüsü düzenlendi

İHA

'Kovid-19 pandemisi hayatın hızla dijitalleşmesine neden oldu' OMÜ Anestezi Günleri’nin üçüncüsü düzenlendi

Prof. Dr. Deniz Karakaya, “Kovid19 pandemisi hayatın hızla dijitalleşmesine neden oldu” dedi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği tarafından her yıl düzenlenen OMÜ Anestezi Günleri’nin (OMAG) 3.’sü yapıldı. Ana teması “Anestezide Komplikasyonlar” olan bilimsel toplantıda bu konudaki gelişmeler toplamda 4 panel ve 12 konuşma ile tartışıldı.

“Kovid19 pandemisi hayatın hızla dijitalleşmesine neden oldu”
Sempozyum, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Karakaya’nın açılış konuşmasıyla başladı. Kovid19 pandemisinin getirilerinden birinin hayatın hızla dijitalleşmesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Deniz Karakaya, “İletişimden eğitime, alışverişten çalışma hayatına kadar birçok şey ağırlıklı olarak internete taşındı. Bu dönemde bizim eğitimlerimiz de şekil değiştirdi ve hem toplantılarımızı hem de eğitim saatlerimizi çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Başlangıçta çevrimiçi toplantılarla evimizden çıkmadan bilgiye ulaşmak ve toplantılarımızı yapmak güvenli ve cazip geldi. Ancak bir süre sonra sanal ortamdaki toplantılarda bir eksiklik olduğunu hissettik. Yüz yüze yaptığımız toplantılardaki karşılıklı iletişimin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Bu nedenle pandeminin hız kesmesiyle 3. OMAG’ı yüz yüze yapmayı planladık” diye konuştu.

“Deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık”
Bu toplantımızın konusunu “komplikasyonlar” olarak belirlediklerini vurgulayan Karakaya, “Anestezi sırasında ortaya çıkan komplikasyonları sizlerin de interaktif katılımlarıyla derinlemesine irdelemeyi ve deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık. Tüm konuşmacılara ve oturum başkanlarına değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Hepimiz için verimli ve keyifli bir toplantı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Bilgi alışverişinin yanı sıra özellikle bölgedeki anestezi uzmanlarını bir araya getirmek olan OMÜ Anestezi Günleri’nin düzenleme komitesinde Prof. Dr. Sibel Barış, Prof. Dr. Fatih Özkan, Doç. Dr. Burhan Dost ve Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kömürcü yer aldı.
OMÜ Anestezi Günleri’ne OMÜ öğretim üyelerinin yanı sıra, Prof. Dr. Mustafa Süren, Prof. Dr. Yavuz Gürkan, Prof. Dr. Hatice Türe, Prof. Dr. Serap Karacalar, Doç. Dr. Nilay Taş ve Doç. Dr. Serkan Tulgar da katkı sağladı.
Toplantı sonunda konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.
Programa Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Yüksek Kurul Üyesi Prof. Dr. Yavuz Gürkan, TARD Karadeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Elif Bengi Şener, akademisyenler, öğretim görevlileri ve farklı illerden toplam 100’e yakın uzman hekim katıldı.

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