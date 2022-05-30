Havza Modern Türk Hamamı yeniden hizmete girdi

Havza Modern Türk Hamamı Havza Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde tadilatının tamamlanmasının ardından yeni yüzü ile hizmete girdi.

Yenilenen havuz, kurna, dinlenme mekânları ve jakuzili özel banyoları, bay ve bayan umumi kaplıcaları ile hizmete giren tesis yeniden şifa dağıtmaya başladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tadilatın kaplıca sezonu öncesi tamamlanmasının ilçeye kaplıca turizmi için geleceklere daha kaliteli ve güvenli hizmet vermek için önemli olduğunu belirterek, “Yapılan tadilat ile tesisimiz daha modern bir hal aldı. Havza Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde yeniden hizmet vermeye başlayan tesisimizde hem ilçemizden hem de kaplıca için ilçe dışından gelen misafirlerimize modern ve hijyenik bir hizmet sunulmakta. Kaplıca tesisimiz yeni yüzü ile halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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