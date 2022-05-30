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Şehit İslam Sancak son yolculuğuna uğurlandı Şehit nişanlıydı ve evlilik hazırlığı yapıyordu

İHA

Şehit İslam Sancak son yolculuğuna uğurlandı Şehit nişanlıydı ve evlilik hazırlığı yapıyordu

Kuzey Irak'ta devam eden PençeKilit Operasyonu'nda şehit düşen P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, memleketi Samsun’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta devam eden PençeKilit Operasyonu'nda şehit olan Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak'ın (30) naaşı askeri uçakla saat 11.30’da SamsunÇarşamba Havalimanı’na getirildi. Burada yapılan törenin ardından şehidin naaşı Tekkeköy ilçesindeki Erenköy Mahallesi’nde bulunan baba ocağına götürüldü. Şehidin babasının 2012 yılında vefat ettiği, 6 kardeş oldukları ve şehidin 4 ay önce Meyra Ayvaz ile nişanlanarak evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

"Sizler de benim İslam’ımsınız”
Şehit asker İslam Sancak’ın cenazesi baba ocağına getirilirken şehidin annesi Hanım Sancak, kardeşleri, nişanlısı ve yakınları gözyaşı döktü. Burada şehidin ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Şehit Sancak’ın Kuzey Irak’ta görev yaptığı silah arkadaşları da cenazeye gelerek şehidin annesi Hanım Sancak’ı sarılarak teselli etti. Hanım Sancak, oğlunun silah arkadaşlarına sarılarak, “Sizler de benim İslam’ımsınız” diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan şehit Sancak’ın askeri göreve 2018 yılında başladığı, PençeKilit Operasyonu'yla birlikte Kuzey Irak’ta görev yaptığı belirtildi.

Helallik alınması ve duanın ardından şehit askerin naaşı cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Aile Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazından önce tabuta sarılan şehidin nişanlısı Meyra Ayvaz, annesi Hanım Sancak, kardeşleri, silah arkadaşları ve akrabaları gözyaşı döktü. Şehit P. Uzm. Çvş. İslam Sancak'ın cenazesi Erenköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Ömer Ersever, mahalle sakinler, askeri ve mülki erkanın yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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