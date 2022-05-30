Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak için Tekkeöy ilçesi Erenköy Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehit asker İslam Sancak'ın annesi Hanım Sancak, kardeşleri ve yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile vatandaşlar ve askeri erkan katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sancak, Erenköy Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-05-30 18:58:55
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