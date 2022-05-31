Öğrencilerden “Sesimiz Biziz” etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 2. sınıf öğrencileri, düzenledikleri “Sesimiz Biziz” etkinliğiyle çocuk ihmal ve istismarına dikkat çekti.

Vezirköprü Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Yüksekokul Öğr. Gör. Osman Senai Doğan’ın koordinatörlüğündeki etkinlikte; çocukların ihmal ve istismara karşı kendi sesleri olmalarına yardımcı olmak amaçlandı. Vezirköprü ilçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi ve ilköğretim 1. kademe öğrencilerinin de yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuk istismarının önüne geçebilmek için toplumsal düzeyde farkındalık oluşturmayı ve bilinç kazandırmayı gözeten uygulamalara yer verildi.

Etkinlikte çocuklara istemeyen bir durumla karşılaşmaları durumunda çevrenin dikkatini çekme, karşı koyma, oradan uzaklaşma, yaşadıklarını veya duyduklarını güvendikleri kişilere anlatabilme gibi etkili olabilecek davranış özellikleri kazandırılmaya çalışıldı.

“Bir Çocuk Değişir, Dünya Değişir” öğretisinden yola çıkarak ihmal ve istismar mağduru olan çocuklarda farkındalık oluşturmak ve direnç davranışlarını geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necati Tomal, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Etkinliğe; OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Koray Karabekiroğlu ile öğretim elemanları, Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı.

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