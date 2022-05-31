Bafra’da çocuklar festivalde buluşacak

Bafra Belediyesi 1415 Haziran tarihlerinde ‘Çocuk Festivali’ düzenleyecek.

3 ayda 30 şehir ve 30 bin çocuğun hayallerine dokunmak için yola çıkan bir eğlence merkezi, 1415 Haziran tarihlerinde Bafra’da gerçekleştirilecek programlar ile çocuklar festivalde buluşacak.

Festivalde; şişme oyun grupları, survivor parkı, çizgi film oyun kahramanları gibi pek çok etkinlik ile çocukların keyifli anlar yaşaması sağlanacak.

Bafralı çocuklar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 1415 Haziran 2022 tarihlerinde 09.3016.00 saatleri arasında gerçekleşecek festivale ücretsiz olarak katılabilecek.

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