Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına Samsun’dan 5 firma Murzioğlu, İSO ilk 500’de yer alan Samsunlu firmaları kutladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran Samsunlu 5 firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl hazırladığı Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayici kuruluşunun 2021 yılı raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, listeye Samsun'dan 5 firma adını yazdırmayı başardı. Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri 5 milyar 819 milyon 778 bin 369 TL üretimden net satışla listeye 65’inci sıradan adını yazdırırken, Sampa Otomotiv San.ve Tic. A.Ş. ise 1 milyar 796 milyon 296 bin 169 TL üretimden net satışla 274’üncü sıradan listeye girdi. Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. ise, 1 milyar 327 milyon 767 bin 737 TL’lik üretimden net satışıyla 375’inci basamaktan listede yer aldı. Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1 milyar 117 milyon 270 bin 633 TL’lik üretimden net satışla 434’üncü sırada listede yer bulurken, Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. de 1 milyar 44 milyon 448 bin 337 TL’lik üretimden net satışla 468’inci basamaktan listeye girdi.



"Çalıştılar, ürettiler, insanlara iş ve aş sağladılar"

Listede yer alan Samsunlu firmalarla gurur ve büyük onur duyduklarını ifade eden Başkan Murzioğlu, "Göğsümüzü kabartan beş firmamızla ne kadar övünsek azdır. Zor bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Samsun'dan firmalarımızın listede yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Bu firmalarımız çalıştılar, ürettiler, insanlarımıza iş ve aş sağladılar. Gurur kaynağı olan firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil ettiler. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlendiler. Firmalarımızın başarılarında payları olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Güzel ülkemizin sorunları da zenginliği de bizim. Umutsuzluk, kötümserlik aşılayanlara inat ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için hep birlikte çalışma zamanı. Birlik ve beraberliğimizi perçinleme zamanı" dedi.

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