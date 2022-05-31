Karadeniz'de arama kurtarma tatbikatı



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı tarafından 2022 arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı temsil eden cansız mankenin kurtarılma anları gerçeği aratmadı.

Samsun Valiliği koordinesinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Albay Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Orta Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Metin Tunçsu ve kent protokolü katıldı.

Gerçekleri aratmayan tatbikat, TCSG DOST 701 gemisince komuta edildi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 vatandaşı temsil eden cansız mankenler ve bir gemide çıkan yangının söndürüldüğü tatbikatta, AB-412 helikopter, Dalış Emniyet ve Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timlerine ait KB-4327 1 kurtarma botu, TCSG Dost Korveti'ne ait hızlı kurtarma botu görev yaptı.

'TEDBİRLERİ ARTIRIYORUZ'

Samsun Valisi Zülkif Dağlı "Bugün çok önemli bir çalışma yaptık. Öncelikle Samsun başta olmak üzere iç sular da dahil boğulma olaylarına karşı alınan tedbirleri görüştük. Bu yıl tedbirleri ve cankurtaran sayımızı arttırıyoruz. Bu manada daha ağırlıklı tedbirler almış olacağız. İkinci olarak da su üstü ve hava araçlarıyla suya düşen yaralıları kurtarma operasyonu düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterimiz ile deniz unsurları ile birlikte su üzerindeki vatandaşlarımızı kurtarmış olduk. Bunları izledik. Gerçekten Sahil Güvenlik teşkilatımızın imkan ve kabiliyetimizin ne kadar üst düzeyde olduğunu yerinde tespit etmiş olduk. Güzel bir tatbikat ve çalışma oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu manada Samsun´un imkan ve kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu da görmüş olduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-05-31 17:59:04



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