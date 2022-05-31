Öğrencilerden Kızılay'a kan

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da üniversite öğrencileri Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Samsun Canik Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. 16.0024.00 saatleri arasında düzenlenen kan bağışına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi Müdürü Serdar Bayram kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Kan stoklarının düştüğü bu dönemde vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz. Çiftlik Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Atakum Çobanlı İskelesi Meydanı'ndaki kan toplama merkezlerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.