Samsun'da motosiklet belediye otobüsüyle çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da motosiklet ile belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara Bulvarı Makro AVM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat A. idaresindeki 55 AUM 62 plakalı motosiklet ile Uğur B.'nin kullandığı 55 BBL 26 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sedat A. ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.