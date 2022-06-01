Samsunspor, Ersan Parlatan ile prensipte anlaştı



Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktörlük konusunda Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına vardı.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1'inci Lig'i 7'nci sırada tamamlayarak play-offa katılma şansını elde edemeyen Yılport Samsunspor'da teknik direktör arayışları devam ediyordu. Daha önce Çağdaş Atan, Levent Şahin gibi isimlerle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan kırmızı-beyazlı ekip, gelecek sezon için Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Samsunspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktör konusunda Ersan Parlatan ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına varmıştır. Atakaş Hatayspor, Göztepe ve son olarak Konyaspor´da İlhan Palut´un yardımcılığını yapan Ersan Parlatan´ın ekibinde 1 İtalyan Yardımcı Antrenör, 1 İtalyan Kondisyoner ve 1 Alman Kaleci Antrenörü de yer alacaktır. Kulübümüz ayrıca 1 Türk Kaleci Antrenörü, 1 Türk Kondisyoner ve 4 Analizci ile sözleşme imzalamıştır."DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2022-06-01 14:47:45



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