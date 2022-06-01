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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 45 yeni kamyon

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 45 yeni kamyon

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapı yatırımlarında kullanmak üzere bünyesine kattığı 45 kamyonu, törenle hizmete aldı. Teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, satın aldıkları araçları ez az 20 yıl kullanacaklarını belirterek, hizmet maliyetini üçte bire indirip 7 kat verimlilik elde edeceklerini ifade etti.
2023 hedefleri kapsamında Samsun’u gelecek vizyonuna hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki 946 mahallenin yol ve içme suyu sorunlarını çözmeye devam ediyor. İş makinesi ve kamyonları kiralamanın, yatırımlarda belediyeye yüksek maliyet getirmesi üzerine araçları satın alma yoluna giden belediye, 45 kamyon daha satın aldı.
Aksaray’da fabrikada üretilen damperli ve kar bıçaklı kamyonlar için Batı Park alanında teslim töreni düzenlendi. Törende kürsüye gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir maliyetin azaldığını, verimliliğin arttığını söyledi.

Şehrin kaybedecek vakti yok
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geleceğe yürüyen Samsun’un kaybedecek vakti olmadığının altını çizdi. Her yatırımın ve hizmetin daha iyisini yapmak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Demir, “Altyapı hizmetlerine 2019 yılı temmuz ayında başlamıştık. 946 mahallemiz. İsimleri okusak 3 saatte bitmez. Seçim kampanyasında halkımıza 5 yılda yol ve içme suyunda bütün kırsal altyapıyı bitirme sözünü vermiştik. 401 mahallemizde içme suyu problemi vardı. 2023 yılı sonuna bu vaadimizi yerine getiriyoruz. Bunu da bu ekiplerimizle yapıyoruz. Bu bir başarı hikayesidir. Geçen sene 80 iş makinesi satın alarak makine parkımızı güçlendirmiştik. Bugün de damperli ve kar bıçaklı 45 kamyonumuzu hizmete alıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

"3 yılda kendini amorti ediyor"
Araç kiralamak yerine neden satın almayı tercih ettiklerini de anlatan Başkan Demir, “Burası önemli. Halkımızın bilmesi lazım. Kiralasaydık KDV hariç ayda araç başına 50 bin TL ödeyecektik. 12 ayda 600 bin TL, iki yılda 1 milyon 200 bin TL yapar. 3 yıllık kira parası aracın maliyetine denk geliyor. Sonunda araç yine vatandaşın. Zaten kira öder gibi taksite bağlıyoruz. 3 yıl kira öder gibi ödeyeceğiz. Araçlar da bizim oluyor. Yeni kamyonların bize maliyeti 1 milyon 100 bin TL. En az 20 yıl da kullanacağız. Dolayısıyla 7 kat verimlilik elde etmiş oluyoruz. İşte aradaki fark budur. Geçen sene 80 tane iş makinesi satın alarak makine parkımızı güçlendirmiştik. Buna rağmen hala kiralık kullandığımız araçlar oluyor. Ancak gelecek vizyonumuz çerçevesinde plan ve programlarımıza göre bu kiralık araçların yerine satın almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'e hazırlık
Başkan Demir konuşmasının devamında, "Seçim kampanyasında halkımıza 5 yılda yol ve içme suyunda bütün kırsal altyapıyı bitirme sözünü vermiştik. 401 mahallemizde içme suyu problemi vardı. 2023 yılı sonuna bu vaadimizi yerine getiriyoruz. Tüm ekiplerimizle başarı hikayesi yazıyoruz. Bölgenin merkezi olan Samsun’da yeni açılımlar sağlayan örnek bir belediyecilik yapmaya gayret ediyoruz. 17 ilçedeki altyapı yatırımları firmaya yaptırsaydık en az 3 kat fark maliyeti olacaktı. Eskiden olduğu gibi firmalara ihale etseydik, planladığımız yatırımlarımızın 3’te ikisini yapamayacaktık. 20 liraya mal edeceğimiz işi biz daha düzgün ve kaliteli olarak 3’te bir fiyatına, 8 liraya yapıyoruz. Onun için SASKİ ile birlikte kırsal alt yapı çalışmalarında çok büyük mesafe kat ettik. Havaalanını TEKNOFES’ te hazırlıyoruz. Orada 70 dönüm arazi 1.5 metre dolacak. 300 bin metreküp malzeme lazım. Bu yeni kamyonlarımızla birlikte gece vardiyasına geçiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin sayılı belediyeleri arasındayız"
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise araç sayısı bakımından ülkenin sayılı belediyeleri arasında yer aldıklarını söyledi. Bayram, “Belediyecilik hizmetlerinde, kaliteli alt yapı için başkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde plan ve programlarımızı yaparak çalışmalarımıza başlamıştık. 213 araçla yılda bin 200 km civarında yol yapmamız gerekiyordu. 173 adet kiralayarak sayıyı 386’ya çıkardık. Zaman içinde kiralık araç bulmadaki zorluklar sebebiyle programlarda aksaklıklar yaşanmaya başlanması ve maliyetlerin artması sebebiyle yeni araç aldık. Araç sayımız 504’e ulaştı. Kırsal alt yapının tamamlanması, kent içi trafiğin düzenlenerek çağdaş standartların üzerine çıkılmasında, tüm ekiplerimizle gayretle çalışıyoruz. Dönem sonunda Samsun, çok iyi bir noktada olacak“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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