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Genç avukat baroya açtığı davayı kazandı Av. Üstel: "Bu karar 'stajyer avukat giriş keseneği' ödeyen avukatlar için emsal teşkil edecek"

İHA

Genç avukat baroya açtığı davayı kazandı Av. Üstel: "Bu karar 'stajyer avukat giriş keseneği' ödeyen avukatlar için emsal teşkil edecek"

Genç Avukat Enes Buğra Üstel, Samsun Barosu’na açtığı dava ile stajyerlerden alınan 770 TL liralık “stajyer giriş keseneği” ücretini geri aldı. Av. Üstel, boraya karşı kazandığı dava ile birlikte bu kararın stajyer avukatlar için emsal teşkil edebileceğini söyledi.
Türkiye’nin birçok ilindeki barolar, mesleğe yeni başlayacak avukatlardan stajyer giriş keseneği adı altında ücret alıyor. Samsun Barosu da stajyer avukatlardan staj başvurusunda bulunabilmeleri için 770 TL’lik ücretin ödenmesini şart koşuyor. Avukat Enes Buğra Üstel’in Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne açtığı davada mahkeme genç avukatı haklı bularak, Samsun Barosu’nun aleyhinde “Stajyer giriş keseneği alınmasına yönelik işlemin hukuka aykırı olduğundan davacıdan tahsil olunan 770 TL staj başlama ücretinin iade edilmesi gerektiği” sonucuna vardı.

“770 TL stajyer giriş keseneği talep edildi, hukuka aykırı olduğu için dava açtım”
Stajyerlerden alınan ücretin hukuka aykırı olduğuna değinen Enes Buğra Üstel, “2020 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun oldum. Aynı yıl eylül ayında İzmir Barosu’nda avukatlık stajımı başlattım. Stajımın 6.ayında Samsun Barosu’na nakil oldum. Samsun Barosu’na staj için başvurduğumda benden stajyer avukat giriş keseneği adı altında 770 TL talep edildi. Ben bu bedelin hukuka aykırı olduğunu ifade ettiğimde bu bedeli ödemeden staj başvurusunda bulunamayacağım tarafıma iletildi. Staj başvurusunda bulunmak için bu bedeli ödedim ve akabinde bu bedelin tarafıma iade edilmesi için Samsun Barosu’na yazılı başvuru yaptım. Başvurumun Samsun Barosu tarafından reddedilmesi üzerine idare mahkemesine bu bedelin iadesi için dava açtım ve nihayetinde mahkeme beni haklı bularak davamı kabul etti ve Samsun Barosu tarafından hukuka aykırı şekilde tahsil edilen bedelin tarafıma ödenmesine karar verdi” dedi.

“Bu karar, stajyer giriş keseneği tahsil edilmesi işleminin hukuka aykırı olduğuna emsal teşkil eder”
Kararın emsal niteliğinde olduğuna da değinen Üstel, “Bu davayı açmamın asıl nedeni bedelin iadesinden ziyade haklı olduğumun mahkeme kararıyla tespit edilmesidir. Bu karar, stajyer giriş keseneği tahsil edilmesi işleminin hukuka aykırı olduğu konusunda emsal teşkil etmektedir. Stajyer avukatlar ve genç avukatlar, bu kararı dayanak göstererek haksız şekilde ödedikleri bu bedelin iadesini öncelikle barodan, baronun başvuruyu reddetmesi halinde mahkemeden talep edebileceklerdir. Yeni mezun olmuş ve maddi imkansızlık içinde olan stajyer avukatların halihazırda katlanması gereken yüksek meblağlar bulunmaktayken en azından hukuka aykırı olan bu bedelin alınmaması stajyer avukatları maddi olarak bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Öncelikle Samsun Barosu olmak üzere stajyer avukatlardan ücret tahsil eden baroların bu haksız uygulamaya son vermesi gerekmektedir” diye konuştu.

Baro Başkanı Yıldıran: “Baro, alınan bu ücretten kar elde etmiyor, kararı istinaf edeceğiz”
Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran ise şunları söyledi:
“Stajyer giriş keseneği, Türkiye’de birçok ilde alınıyor. İlk kez alınan bir şey değil. Birçok baro tarafından alınıyor ve karşılıksız bir şey de değil. Biz bu stajyerlere nitelikli bir eğitim sunmaya çalışıyoruz, hocalar getiriyoruz. Bir stajyer giriş keseneği olarak 770 TL veriyorsa inanın tek bir stajyer için ödenen paranın çok üstünde bir harcama yapılıyor. Baro, alınan bu ücretten kar elde etmiyor. Ayrıca biz avukatlara da hizmet sunuyoruz. Avukatlar da yıllık aidat ödüyorlar. Biz mahkemenin aldığı bu karara itiraz edeceğiz. İdare Mahkemesi, ‘Açık bir kanun hükmü yok alabilirsiniz diye iptal ediyorum’ dedi kararı ama istinaf edeceğiz. Henüz kesin bir durum yok” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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