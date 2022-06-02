Ortaokul öğrencilerinin hafızlık heyecanı

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Ortaokulu Bölümü ilk hafızlarını vermeye başladı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında iki yıl önce açılan Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu Bölümü ikinci yılında ilk hafızlarını mezun etti. Hafızlığını tamamlayan öğrenciler için okulun mesleki tatbikat camiinde hafızlık merasimi düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 20142015 başlattığı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi ile öğrenciler, imam hatip okullarında yatılı olarak kalmaksızın akademik eğitimlerine devam ederken hafızlık eğitimi almalarına da olanak sağlıyor. Daha önce YKS, ve uluslararası Erasmus projeleri, yabancı dil eğitimi gibi alanlarda başarısını kanıtlamış olan Atakum İmam Hatip Lisesi’nin bünyesinde 20202021 eğitimöğretim yılı itibarıyla açılan hafızlık ortaokulunda öğrenciler 16 ay gibi kısa bir sürede hafızlıklarını tamamlamaya başladı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Mesleki Tatbikat Camisi’nde hafızlık eğitimini tamamlayan 6 öğrenci için yapılan hafızlık merasiminde Canik Belediye Başkanı ve İmam Hatip Okulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı konuşmada “Hafızlık müessesesi bizim çok değer verdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir müessesedir. Bu anlamda yapılan çalışmaların destekçisiyiz” dedi.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ise yaptığı konuşmada “Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'ne çok önem vermekte, biz de Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu projeye gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Ortaokulu’na her yıl sınavla 40 erkek 20 kız öğrenci kayıt hakkı kazanmaktadır. Bu öğrenciler hafızlık eğitimi ile akademik eğitimi bir arada götürmeyi başarmaktadır. 16 ay gibi kısa bir sürede hafızlık eğitimini tamlayabilmektedirler” diye konuştu.

Hafızlık merasiminde hafızlar Kur'anı Kerim okudu ve ilahiler seslendirdi. Programa hafızların aileleri de katıldı. Programın sonunda hafızlara İmam Hatip Okulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Latif Ünal ve dernek üyeleri tarafından birer tablet hediye edildi.

20222023 eğitimöğretim yılı için Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu başvuruları 3 Haziran’a kadar devam ediyor. 4 Haziran’da yapılacak yazılı sınavın ardından öğrenciler sözlü sınava girecek ve başarılı olan öğrenciler okula kayıt hakkı kazanacak.

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