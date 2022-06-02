Karadeniz'in en güzel sahilleri pırıl pırıl oluyor

Samsun'un Terme ilçesinde artan hava sıcaklıkları ile birlikte her yıl binlerce vatandaşın uğrak noktası haline gelen sahil ve plajlarda temizlik yapıldı.

Karadeniz'in en geniş ve en güzel sahilleri arasında yer alan Terme'de sahil bandında çevre temizliği çalışmaları devam ediyor. Havaların ısınması ve deniz sezonunun başlamasından önce çalışmalara hız veren Terme Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile sahil temizliği için kolları sıvadı. Kum temizleme aracı ve ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yosun, çöp ve otlarla kaplanan sahiller temizlenerek doğal görünümüne kavuşturuldu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Genişlik ve kumsal olarak, Karadeniz'in en güzel sahillerine sahibiz. Bu nedenle sahillerimizin korunması çok önemli. Yaz aylarında oldukça hareketli olan sahillerimizde vatandaşlarımız tatillerini huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için temizlik çalışmasına daha çok önem veriyoruz. Bizim ekiplerimizin yanında Büyükşehir belediyemizde ekipman desteğiyle yanımızda. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yapılan temizlik esnasında olumsuz hava koşullarının biriktirdiği çöplerin yanı sıra ne yazık ki duyarsız vatandaşlarca bilinçsizce atılan çöpler de dikkat çekiyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı bir kez daha sahillerde meydana gelen kirlilik konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çevre bize çocuklarımızın emaneti. Onu, hep birlikte sahip çıkarsak koruyabiliriz” diye konuştu.

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