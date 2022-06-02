Kurtuluş Yolu'nun konforu artırılıyor Başkan Demir: "Kurtuluş Yolu kalite, sağlamlığı ve konforuyla turizme uzun yıllar katkı sunacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtuluş Yolu'nun konforu artırılıyor Başkan Demir: "Kurtuluş Yolu kalite, sağlamlığı ve konforuyla turizme uzun yıllar katkı sunacak”

İHA

Kurtuluş Yolu'nun konforu artırılıyor Başkan Demir: "Kurtuluş Yolu kalite, sağlamlığı ve konforuyla turizme uzun yıllar katkı sunacak”

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurmaylarının Havza’ya giderken kullandıkları tarihi 'Kurtuluş Yolu’nun konforunu artırıyor. 27 kilometrelik Ata Yolu'nun 5 kilometrelik kısmındaki beton yol çalışmasını tamamlayan belediye, 22 kilometrelik güzergahı ise asfaltlayacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’dan Havza ilçesine giderken geçtiği tarihi yolda çalışmalar sürüyor. İlkadım'dan başlayarak Kavak'a, oradan da Havza ilçesine uzanan güzergahı daha önce tespit ederek koruma altına alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yolun İlkadımÇakallı mevkisi arasındaki bozulan kısımlarını yeniliyor.
5 kilometresi çift kat hasırlı çelik telli beton yolu yenileyerek hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, kalan kısımdaki çalışmalarını da sürdürüyor. Aşağı Avdan Çandır Grup Yolu’nu kazıyarak eski imalatı kaldıran Yol Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, temel dolgu malzemeleriyle de zemini sağlamlaştırıyor. Genişliği 7 metreden 10 metreye çıkarılan yol, hazırlıkların ardından A tipi sathi kaplamayla kaplanacak.
Kurtuluş Yolu’ndaki altyapı yatırımlarının devam ettiği bilgisini veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, en kısa sürede yolun yapımını tamamlayacaklarını söyledi. Başkan Demir, “Ağır tonajlı araçlar, daha önce yapılan beton yolu kırarak büyük zarar vermişti. Dolayısıyla betonu kaldırıp, yeniden yaptık. Yolu genişleterek kazı dolgu çalışmalarıyla zemini sağlamlaştırdık. Ardından temeline çift kat hasırlı çelik teller yerleştirdik. 20 santim kalınlığında beton sererek dayanıklılığını artırdık. Çok sağlam oldu. 22 kilometre uzunluğundaki kısmı da asfaltlayacağız. Çalışmalar bitince çizgilerini çizerek yön levhalarını yerleştireceğiz. Kurtuluş Yolu, kalite, sağlamlığı ve konforuyla turizme uzun yıllar katkı sunacak” dedi.

Cankurtaran kulelerinde yaz bakımı
Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi, deniz sezonunda vatandaşların can güvenliğini sağlayacak cankurtaranların görev yapacağı kulelerde onarım çalışması başlattı. Golf Tesisi ile İncesu sahili arasındaki cankurtaran kulelerini yeniden monte etti. 46 ahşap kulenin basamak, dolap, oturak ve çatı kısımlarını elden geçiren Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı Ahşap Atölyesi ekipleri, tamirat gereken 25 tanesini onardı.
Boğulma tehlikelerine karşı tetikte bekleyecek 100 cankurtaranın da eğitimleri ise sürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından verilecek eğitimlerin ve tatbikatların ardından cankurtaranlar görev yerlerine dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diş renklenmeleri çocuklarda özgüven kaybına neden olabilir
YEREL HABERLER Diş renklenmeleri çocuklarda özgüven kaybına neden ...
Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili ...
Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni gelişme Gerekli önlemler alınana kadar insanların ikamet etmesine izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni ...
Karadeniz'in en güzel sahilleri pırıl pırıl oluyor
YEREL HABERLER Karadeniz'in en güzel sahilleri pırıl pırıl oluyor
Hisarcıklıoğlu’nun adı meclis salonuna verildi
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu’nun adı meclis salonuna verildi
OMÜ, Asya’nın en büyük hayvan hastanesine sahip üniversite ile protokol imzaladı
YEREL HABERLER OMÜ, Asya’nın en büyük hayvan hastanesine sahip ...
Ortaokul öğrencilerinin hafızlık heyecanı
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencilerinin hafızlık heyecanı
İranlı genç kaldığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER İranlı genç kaldığı evde ölü bulundu
Doktor, asırlık belgeleri müzeye verdi
YEREL HABERLER Doktor, asırlık belgeleri müzeye verdi
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
Samsun'da jandarma 875 kutu sahte şampuan ve saç kremi ele geçirdi
YEREL HABERLER Samsun'da jandarma 875 kutu sahte şampuan ve saç ...
Samsun'da çiftlik evde ele geçen 2'si Kaleşnikof çok sayıda silahla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da çiftlik evde ele geçen 2'si Kaleşnikof çok ...
Genç avukat baroya açtığı davayı kazandı Av. Üstel: "Bu karar 'stajyer avukat giriş keseneği' ödeyen avukatlar için emsal teşkil edecek"
YEREL HABERLER Genç avukat baroya açtığı davayı kazandı Av. Üstel: ...
Samsun’da sentetik ecza ele geçirildi: 1’i doktor 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da sentetik ecza ele geçirildi: 1’i doktor 3 ...
Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Minikler hayran bıraktı
YEREL HABERLER Minikler hayran bıraktı
Boşandığı eşini döven Zarap'ın 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı
YEREL HABERLER Boşandığı eşini döven Zarap'ın 10 yıl 4 ay hapis ...
Yöresel Ot Yemekleri Festivali: 1878 çeşit ot tanıtıldı
YEREL HABERLER Yöresel Ot Yemekleri Festivali: 1878 çeşit ot ...
Valilik çalışanlarına yangın eğitimi
YEREL HABERLER Valilik çalışanlarına yangın eğitimi
Samsun Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 45 yeni kamyon
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 45 yeni ...
Samsun'da çiftlik evine operasyon: 2'si Kaleşnikof çok sayıda silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da çiftlik evine operasyon: 2'si Kaleşnikof ...
Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
LÖSEV İyilikler Tırı Samsun’da
YEREL HABERLER LÖSEV İyilikler Tırı Samsun’da
Samsunspor, Ersan Parlatan ile prensipte anlaştı
YEREL HABERLER Samsunspor, Ersan Parlatan ile prensipte anlaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.