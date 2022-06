"İlkadım Belediyesi Kitap Fuarı" başlıyor İlkadım Belediyesi’nden Kitap Fuarı’na davet

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlber Ortaylı ve birçok yazarın katılacağı kitap fuarına tüm Samsunluları davet etti.

Başkan Necattin Demirtaş, Türkiye’nin değerli yazarlarını ve kitapseverlerini 312 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "İlkadım Belediyesi Kitap Fuarı"nda buluşturacak. 36 yayın evinden 15 yazar, 22 şairi ağırlayacak olan kitap fuarının açılışı 3 Haziran Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm kitapseverleri ağırlayacak olan kitap fuarında birbirinden değerli yerel yazarların katılımda sağlayacağı alanda, çeşitli imza günü ve söyleşiler de gerçekleştirilecek.



“Okumak her şeyin temeli”

İlber Ortaylı başta olmak üzere Ömür Gedik, Sinan Yağmur, Serkan Karaismailoğlu, Nilgün Bodur, Pelin Batu, Haluk Çetin ve Bilal Sami Gökdemir gibi yazarların katılacağı fuar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Okumanın yani dostumuz olan kitapların istikrarlı yol arkadaşlığının birçok faydası vardır. Bu bakımdan fuarımız bizim için çok anlamlı. Çünkü her şeyin temeli olan kitapların yer alacağı kitap fuarı kapsamında yazarlarla, entelektüellerle bir arada olacağız. Dolayısıyla katma değerimiz artacak. Çünkü kâinat oku emriyle yürüyor. Okumak her şeyin temeli. Kitap fuarına gelen düşünürlerle, yazarlarla ilçemizi daha da zenginleştireceğimiz programda söyleşiler de düzenlenecek davet beklemeksizin tüm Samsun halkını şehrimize yakışan bu organizasyonu görmeye davet ediyorum. Kitapları alıp rafımıza koymak değil, kafamıza, gönlümüze koymalı ve hayatımıza entegre etmeliyiz” dedi.

İmza ve söyleşilerin olacağı kitap fuarı takvimi ise şöyle:

5 Haziran Pazar saat 14.00 İlber Ortaylı.

8 Haziran Çarşamba saat 14.00 Ömür Gedik, saat 15.00 Sinan Yağmur.

11 Haziran Cumartesi saat 14.00 Serkan Karaismailoğlu, saat 16.00 Nilgün Bodur, saat 20.00 Pelin Batu, saat 20.00 Haluk Çetin.

12 Haziran Pazar saat 14.00 Bilal Sami Gökdemir.

