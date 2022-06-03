Samsun’da arabalar çamurla kaplandı

Samsun’da etkili olan toz bulutu, yağmurun da etkisi ile çamur yağmuru şeklinde yağarak her yeri çamurla kapladı.

Kuzey Afrika’da sıklıkla görülen çamur yağmuru, Karadeniz’in kuzeyinde de oldukça sık görülmeye başladı. Gece saatlerinde başlayan yağmur, toz taşınımları ile birlikte çamur yağmuruna dönüştü. Özellikle koyu renkli arabaların üstündeki çamur tabakası dikkat çekerken, vatandaşlar arabalarını yıkamak için oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarının araba yıkama bölümlerine yöneldi.

Fırtına ile birlikte oluşan toz bulutu, yağan yağmurlarla birleşince adeta gökten çamur yağdı. Samsun genelinde etkili olan çamur yağmuru sadece araçların değil, evlerin pencereleri, cadde ve sokakları da çamura buladı. Çamur yağmurundan en karlı çıkanlar ise oto yıkamacılar oldu. Oto yıkamacılar yoğun talep nedeniyle adeta bayram etti.

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