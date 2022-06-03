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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Tanıtım Etkinliği

İHA

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Tanıtım Etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Fotoğrafçılık Topluluğu, üniversite ve Çarşamba Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Tanıtım Etkinliği” ilk gününü yoğun katılımla açtı.
Etkinlik ilk olarak açılış konuşması ile başladı. Konuşmasını gerçekleştiren Fotoğrafçılık Topluluğu Başkanı Radyo Televizyon ve Sinema 4. sınıf öğrencisi Şule Nur Yazar, “En başta bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen akademik danışmanımız Okan Karakoca hocamıza, etkinlik boyunca Çarşamba Belediyesi’yle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ve organizasyonda bizlere yardım eden Öğr. Gör. Onur Şen hocamıza ve bu etkinliğin düşünsel tasarısından bu güne desteğini ve yardımını esirgemeyen Çarşamba Belediyesi Başkanı Av. Halit Doğan olmak üzere diğer tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik topluluk başkanlığım boyunca gerçekleştirdiğim ilk büyük etkinlik ve hatalarımızdan ders çıkararak çok daha iyileri için çalışacağız. İletişim burada” dedi.

Etkinliğin gerçek sahibi OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu
Etkinlik ve süreçle ilgili bilgiler aktaran İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, “Bu etkinliğe Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü ev sahipliği yapıyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor. Bu etkinliğin gerçek sahibi İletişim Fakültesi'nden ziyade OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu'dur. Hem topluluk başkanımız ve üyelerimiz hem de akademik danışmanı İletişim Fakültesi Arş. Gör. Okan Karakoca çok büyük emekler ortaya koydu ve biz de küçük dokunuşlarda bulunduk. Özellikle İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Onur Şen hocamız koordinasyonun sağlanması noktasında topluluğumuza desteklerini esirgemedi. Çarşamba Belediyesi de bu noktada bir paydaş olmanın ötesinde yoldaşımız oldu. Destekleri için başta Üniversitemize, belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Üniversite binaların ötesinde öğrencisiyle bir bütün olursa üniversitedir”
Öğrencilere hazırladıkları etkinlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu katılım sağlayanlara da teşekkürlerini sunarak “Üniversite binaların ötesinde öğrencisiyle ve ortamıyla bir bütünlük oluşturduğu takdirde üniversite olabilir. Burada öğrencilerimizin gerçekleştirdiği etkinlik bizlere öncülük etmiştir. Onlara böyle bir etkinlik ve ortam hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu etkinliğe destek olan başta Üniversitemiz ve Çarşamba Belediyesi Başkanı Av. Halit Doğan olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Çarşamba’yı kendi laboratuvarınız olarak görün”
İki yıllık aradan sonra öğrencilerle beraber etkinlik gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çarşamba Belediye Başkanı Av. Halit Doğan, “Bu etkinlik hepimiz için ilk tecrübeydi. Sadece İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık Topluluğu'yla değil tüm fakültelerin ve meslek yüksekokulunun kendi alanlarıyla ilgili her türlü etkinliği yapmaya hazırız. Bu konuda belki yoğunluğumuza denk gelebilir ama biz beraber çalışmaktan mutluluk duyarız. Çarşamba’yı kendi laboratuvarınız olarak görün isterim. Çarşamba’da hem kendinizi yetiştirin hem de Çarşamba’nın daha ileriye gitmesine katkıda bulunun isterim. Bu iki tarafa da çok katkı sağlayacaktır. Çarşamba’da Sevgiyle Yaşanır diye bir motto oluşturduk, o konuda gerçekleştirilen bu etkinlik ve fotoğraf yarışması destek veren bir etkinlik oldu. Gelecek dönem kampüse geldiğinizde burada kampüse hoş geldin konseriyle başlayalım, kampüsü ve Çarşamba’yı dolu dolu etkinliklerle daha güzel günlere taşıyalım” ifadelerini kullandı.

“Biz öğrencilerimiz için her zaman müsaitiz”
Kampüs ortamının öğrenciler için yaşanılır olması gerekliliğinin altını çizen Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ise “Kampüsün hak ettiği hareketliliği kazanması gerektiğini çeşitli platformlarda dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz. İletişim Fakültesi Çarşamba’ya hemhal olmuştur. Ben bunu bu şekilde gözlemliyorum. Üniversitelerin zaten esas amacı özellikle bulunduğu bölgedeki insanlarla, toplumla ve şehirle entegre olmasıdır. Bunu da İletişim Fakültesinin gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Biz öğrencilerimiz için her zaman müsaidiz. Başta İletişim Fakültesi dekanımıza, belediye başkanımıza, öğrencilerimize ve bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tip etkinliklerin sık sık tekrar etmesini umuyorum” açıklamasında bulundu.

‘Fotoğraflarla Çarşamba’yı Anlat’ yarışmasının ödülleri takdim edildi
OMÜ ile Çarşamba Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen “Fotoğraflarla Çarşamba’yı Anlat” yarışmasında dereceye giren yarışmacılara da etkinlik kapsamında ödülleri verildi. 18 Mayıs’ta başlayıp 31 Mayıs’ta sonlanan yarışmada üçüncülüğü Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Helin Bilici, ikinciliği Gazetecilik 2. sınıf öğrencisi Selen Öztürk, birinciliği ise Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Çağrı Hizmetleri 2. sınıf öğrencisi Beyzanur Ülkü kazandı.

Birincilik ödülünü Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, ikincilik ödülünü Çarşamba Belediyesi Başkanı Sayın Av. Halit Doğan, üçüncülük ödülünü ise Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Onur Bekiroğlu takdim etti.
Çarşamba’da bulunan kampüste gerçekleşen etkinliğe ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve temsilcileri, fakülte dekan yardımcıları, fakülte ve meslek yüksekokullarından akademisyenler, idari personeller, öğrenci toplulukları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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