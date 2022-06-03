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Samsun'da otomobil ile kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi İlkadım Bulvarı viyadük altında sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Yeşilyurt idaresindeki 55 AFM 019 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Cemil Yeşilyurt, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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