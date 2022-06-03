Samsun’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Samsun'da resmi plakalı pikap ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyreden Orman İşletme’ye ait 55 RM 961 plakalı pikap, yola çıkan Selim Çebi idaresindeki 61 BN 760 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol üzerinde savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Yıldız Çebi (65) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Selim Çebi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Terme ve Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Yıldız Çebi’nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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