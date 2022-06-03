Yemin törenine giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı

İstanbul'dan vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine giden baba ve kızı Samsun'da geçirdikleri kazada yaralandılar.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi SamsunAnkara karayolunun 56. kilometresi Ahırlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer E, 34 EFM 407 plakalı hafif ticari araç ile Samsun'a doğru seyir halindeyken önüne çıkan kirpiye çarpmamak için direksiyonu kırınca yolun sağındaki demir bariyer başlangıcına çarparak sürüklendi. Kazada, araç sürücüsü Zafer E. ile kızı Büşra E. (17) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücüsü Zafer E. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.
Zefer E.'nin İstanbul'da ikamet ettiği ve kızı ile birlikte, Samsun'da vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.