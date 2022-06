Samsun’dan Ağrı’ya uzanan iyilik eli: 164 minik öğrencinin hayalini gerçekleştirecekler

Samsun Tekkeköy Kızılay Şubesi gönüllüleri, Ağrı’daki minik öğrencilerin hayallerini gerçekleştirecek. Miniklerin isteklerinin birçoğunu alan Tekkeköy Kızılay Şubesi gönüllüleri Ağrı’ya gitmek için gün sayıyor.

Kırsal kesiminde yaşayan çocukların sosyalleşmesi sağlamak, hayallerini yerine getirmek gibi amaçları olan “Kardeşimin Hayali” projesini gerçekleştirmek için Tekkeköy Kızılay gönüllüleri kolları sıvadı. Proje için Ağrı’nın Hamur ilçesinde bulunan Yukarı Deredibi İlkokulu’nda 164 öğrenciye ulaşıldı. Öğrenciler teker teker video çekerek hayalini söyledi. Prenses elbisesinden bisiklete, giyecekten tablete kadar birçok hayali olduğunu söyleyen öğrencilerin istekleri gönüllüler tarafından alındı. Daha çok çocuğa ulaşmak için ise Kızılay gönüllüleri yapılabilecek her türlü bağışı kabul ediyor.



“17 kardeş olanlar var”

Proje hakkında bilgi veren Tekkeköy Kızılay Başkanı Emine Haliloğlu, “Tekkeköy Kızılay olarak bir proje yaptık. Projeyi yaparken amacımız kırsal kesimde yaşayan çocukların hayalini gerçekleştirmekti. Ona uygun okul bulmamız gerekiyordu. Ağrı’daki Kızılay ile iletişime geçtik. Bizim projemize uygun okulu buldular. Orada çocuklarımızın hayalini sorduk. Bunu yaparken 'neden Ağrı' diye düşünülebilir. Orada 17 kardeş olan var, 10 kardeş olan var. O çocuklardan birinin hayalini gerçekleştirmek bizi de heyecanlandırdı. Belki hiç oyuncakları, bisikletleri olmamıştı. Biz de onların videolarını aldık. Videoda hayallerini söylediler. Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 19 Mayıs Anaokulunu proje ortaklarımız seçtik. Okullardan proje ortağı seçmemizin sebebi ise çocuklarda Kızılay bilincinin oluşmasını istiyoruz” dedi.



“İsterim ki oradaki her çocuğun bir oyuncak arabası, bebeği olsun”

Daha çok çocuğa ulaşmak istediklerini ifade eden Haliloğlu, “Biz biraz daha ileri gittik. Bisiklet alan herkese dedik ki 'gelin çocuğa kendiniz hediye edin'. Birçok hayal bizi şaşırttı. Buradaki çocuklar ile oradaki çocukların hayalleri çok farklıydı. Bir çocuğumuz boks eldiveni istedi. Kimisi paten istedi kimileri oyuncak istedi. Konuşan bebek, hareket eden bir tren istediler. Özellikle prenses elbisesi istediler. Ben isterim ki oradaki bütün çocuklarımıza prenses elbisesi götürelim. İsterim ki oradaki her çocuğun bir oyuncak arabası, bebeği olsun. Hayallerinin dışında ekstra hediyelerimiz de olacak. Hediyelerimizi alacağız. Kendimiz gideceğiz. Ağrı’da program yaptırdık. Biz ayrıca Ağrı’daki çocukları Samsun’a davet ediyoruz” diye konuştu.

Alınan hediyeler Haziran ayı içerisinde Ağrı’daki minik öğrencilere teslim edilecek.

