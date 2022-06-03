Samsun’dan Ağrı’ya uzanan iyilik eli: 164 minik öğrencinin hayalini gerçekleştirecekler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’dan Ağrı’ya uzanan iyilik eli: 164 minik öğrencinin hayalini gerçekleştirecekler

İHA

Samsun Tekkeköy Kızılay Şubesi gönüllüleri, Ağrı'daki minik öğrencilerin hayallerini gerçekleştirecek. Miniklerin isteklerinin birçoğunu alan Tekkeköy Kızılay Şubesi gönüllüleri Ağrı'ya gitmek için gün sayıyor.

Samsun’dan Ağrı’ya uzanan iyilik eli: 164 minik öğrencinin hayalini gerçekleştirecekler

Samsun Tekkeköy Kızılay Şubesi gönüllüleri, Ağrı’daki minik öğrencilerin hayallerini gerçekleştirecek. Miniklerin isteklerinin birçoğunu alan Tekkeköy Kızılay Şubesi gönüllüleri Ağrı’ya gitmek için gün sayıyor.
Kırsal kesiminde yaşayan çocukların sosyalleşmesi sağlamak, hayallerini yerine getirmek gibi amaçları olan “Kardeşimin Hayali” projesini gerçekleştirmek için Tekkeköy Kızılay gönüllüleri kolları sıvadı. Proje için Ağrı’nın Hamur ilçesinde bulunan Yukarı Deredibi İlkokulu’nda 164 öğrenciye ulaşıldı. Öğrenciler teker teker video çekerek hayalini söyledi. Prenses elbisesinden bisiklete, giyecekten tablete kadar birçok hayali olduğunu söyleyen öğrencilerin istekleri gönüllüler tarafından alındı. Daha çok çocuğa ulaşmak için ise Kızılay gönüllüleri yapılabilecek her türlü bağışı kabul ediyor.

“17 kardeş olanlar var”
Proje hakkında bilgi veren Tekkeköy Kızılay Başkanı Emine Haliloğlu, “Tekkeköy Kızılay olarak bir proje yaptık. Projeyi yaparken amacımız kırsal kesimde yaşayan çocukların hayalini gerçekleştirmekti. Ona uygun okul bulmamız gerekiyordu. Ağrı’daki Kızılay ile iletişime geçtik. Bizim projemize uygun okulu buldular. Orada çocuklarımızın hayalini sorduk. Bunu yaparken 'neden Ağrı' diye düşünülebilir. Orada 17 kardeş olan var, 10 kardeş olan var. O çocuklardan birinin hayalini gerçekleştirmek bizi de heyecanlandırdı. Belki hiç oyuncakları, bisikletleri olmamıştı. Biz de onların videolarını aldık. Videoda hayallerini söylediler. Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 19 Mayıs Anaokulunu proje ortaklarımız seçtik. Okullardan proje ortağı seçmemizin sebebi ise çocuklarda Kızılay bilincinin oluşmasını istiyoruz” dedi.

“İsterim ki oradaki her çocuğun bir oyuncak arabası, bebeği olsun”
Daha çok çocuğa ulaşmak istediklerini ifade eden Haliloğlu, “Biz biraz daha ileri gittik. Bisiklet alan herkese dedik ki 'gelin çocuğa kendiniz hediye edin'. Birçok hayal bizi şaşırttı. Buradaki çocuklar ile oradaki çocukların hayalleri çok farklıydı. Bir çocuğumuz boks eldiveni istedi. Kimisi paten istedi kimileri oyuncak istedi. Konuşan bebek, hareket eden bir tren istediler. Özellikle prenses elbisesi istediler. Ben isterim ki oradaki bütün çocuklarımıza prenses elbisesi götürelim. İsterim ki oradaki her çocuğun bir oyuncak arabası, bebeği olsun. Hayallerinin dışında ekstra hediyelerimiz de olacak. Hediyelerimizi alacağız. Kendimiz gideceğiz. Ağrı’da program yaptırdık. Biz ayrıca Ağrı’daki çocukları Samsun’a davet ediyoruz” diye konuştu.
Alınan hediyeler Haziran ayı içerisinde Ağrı’daki minik öğrencilere teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orta Karadeniz’de TÜFE yıllık yüzde 77,79 arttı İstatistiklerle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum
YEREL HABERLER Orta Karadeniz’de TÜFE yıllık yüzde 77,79 ...
Yemin törenine giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yemin törenine giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı
Samsun’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil ile kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Tanıtım Etkinliği
YEREL HABERLER Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Tanıtım Etkinliği
Sağlıkçıların geri dönüştürdüğü eserler müzede sergilendi
YEREL HABERLER Sağlıkçıların geri dönüştürdüğü eserler müzede ...
Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü
Samsun’da arabalar çamurla kaplandı
YEREL HABERLER Samsun’da arabalar çamurla kaplandı
Sahil Güvenlik Samsun'da 127 kişiyi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik Samsun'da 127 kişiyi boğulmaktan ...
Bodrum katta çıkan yangında 1'i hamile 2 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Bodrum katta çıkan yangında 1'i hamile 2 kişi ...
Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı
YEREL HABERLER Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve ...
Amcasına fındık bahçesinde kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Amcasına fındık bahçesinde kurşun yağdırdı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 37 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 37 gözaltı
Samsun'da mazgal hırsızlığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da mazgal hırsızlığına 2 gözaltı
"İlkadım Belediyesi Kitap Fuarı" başlıyor İlkadım Belediyesi’nden Kitap Fuarı’na davet
YEREL HABERLER "İlkadım Belediyesi Kitap Fuarı" başlıyor İlkadım ...
‘Türkoloji’nin babası Kaşgarlı Mahmut’
YEREL HABERLER ‘Türkoloji’nin babası Kaşgarlı Mahmut’
Kurtuluş Yolu'nun konforu artırılıyor Başkan Demir: "Kurtuluş Yolu kalite, sağlamlığı ve konforuyla turizme uzun yıllar katkı sunacak”
YEREL HABERLER Kurtuluş Yolu'nun konforu artırılıyor Başkan Demir: ...
Diş renklenmeleri çocuklarda özgüven kaybına neden olabilir
YEREL HABERLER Diş renklenmeleri çocuklarda özgüven kaybına neden ...
Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili ...
Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni gelişme Gerekli önlemler alınana kadar insanların ikamet etmesine izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni ...
Karadeniz'in en güzel sahilleri pırıl pırıl oluyor
YEREL HABERLER Karadeniz'in en güzel sahilleri pırıl pırıl oluyor
Hisarcıklıoğlu’nun adı meclis salonuna verildi
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu’nun adı meclis salonuna verildi
OMÜ, Asya’nın en büyük hayvan hastanesine sahip üniversite ile protokol imzaladı
YEREL HABERLER OMÜ, Asya’nın en büyük hayvan hastanesine sahip ...
Ortaokul öğrencilerinin hafızlık heyecanı
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencilerinin hafızlık heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.