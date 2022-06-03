Orta Karadeniz’de TÜFE yıllık yüzde 77,79 arttı İstatistiklerle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 77,79, aylık ise yüzde 7,51 oranında attı.

TÜİK, Türkiye’de TÜFE ve istatistik rakamlarını açıkladı. Nisan 2022 itibariyle Türkiye’de TÜFE yıllık yüzde 69,97 aylık ise yüzde 7,25 arttı. Doğum istatistiklerine göre canlı doğan bebek sayısı ülke genelinde 1 milyon 79 bin 842 oldu. Samsun’da canlı doğan bebek sayısı 13 bin 742, Tokat’ta canlı doğan bebek sayısı 5 bin 748, Çorum’da canlı doğan bebek sayısı 5 bin 202 ve Amasya’da canlı doğan bebek sayısı 3 bin 133 oldu.

2021 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarına göre en düşük gelir TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 34 bin 90 TL olarak gerçekleşti.

Gençlik istatistiklerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 15,3'ünü genç nüfus oluşturdu. Samsun’da nüfusunun yüzde 14.5’ini genç nüfus oluştururken, Tokat’ta nüfusunun yüzde 15,5’ini, Çorum’da nüfusunun yüzde 13.5’ini ve Amasya’da nüfusunun yüzde 14.1’ini genç nüfus oluşturdu.

Nisan 2022 itibariyle konut satış rakamları istatistiklerine göre Nisan ayında ülke genelinde 133 bin 58 konut satıldı. Samsun’da 2022 Nisan ayında 2 bin 170 konut, Tokat’ta 480 konut, Çorum’da 694 konut ve Amasya’da 389 konut satıldı.



Samsun’da 2021’de 3 bin 505 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Trafik kaza sayıları istatistiklerine göre Türkiye'de 2021 yılında 187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Samsun’da ise 2021 yılında 3 bin 505 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası, Tokat’ta bin 570 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası, Çorum’da bin 679 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası ve Amasya’da 1003 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Motorlu kara taşıtları sayısına göre 2022 Nisan ayında Türkiye’de 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 403 bin 722, Tokat’ta 194 bin 969, Çorum’da 182 bin 11 ve Amasya’da 127 bin 347 oldu.



Samsun’da 2022 Nisan ayında ihracat geçen yıla göre yüzde 15,8 arttı

2022 yılı dış ticaret istatistiklerinde 2022 yılı Nisan ayında genel ticaret sistemine göre Türkiye genelinde ihracat yüzde 24,6, ithalat yüzde 35,0 arttı. Samsun’da, ihracat 2022 yılı Nisan ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 15,8, ithalat yüzde 98,6 arttı. Tokat’ta, ihracat 2022 yılı Nisan ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 59,9, ithalat yüzde 217,1 arttı. Çorum’da, ihracat 2022 yılı Nisan ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 62,8 azaldı, ithalat yüzde 421,5 arttı. Amasya’da, ihracat 2022 yılı Nisan ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 41,1, ithalat yüzde 12,5 arttı.

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