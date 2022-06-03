İlkadım Belediyesi Kitap Fuarı açıldı

Samsun'da, İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kitap Fuarı’ törenle açıldı.

Cumhuriyet Meydanı yanında bulunan bir AVM meydanında hazırlanan İlkadım Belediyesi Kitap Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri ile devam etti. Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ile İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş birer açılış konuşması yaptı.



“Kitap insana yapılan yatırımdır”

Kitap ve kitap okuma alışkanlığının öneminden bahseden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kitap, insana yapılan bir yatırımdır. Okumak, bilgi sahibi olmak ve keşfetmek çok önemli. İlçemizin adı da ‘İlkadım’. İlk adımlar hiç unutulmaz. Her şey ilk adımla başlar. Biz de burada kitap fuarıyla ilçemizde ilk adımı atmış oluyoruz. Özellikle gençlerimize yön verebilirsek mutlu olacağız. Bizim ekstra katacak bir şeyimiz yok ama kitap okumayı alışkanlık haline getirmelerini hedefliyoruz. İlk defa kitap okuyacaklar için de önemli bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Emeği geçenler, katılanlar ve yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Birçok mahalli ve ulusal yazar da fuarımıza gelecek. 8 gün boyunca fuar da katılımcılara hizmet vereceğiz” dedi.

312 Haziran tarihleri arasında açık kalacak İlkadım Belediyesi Kitap Fuarı’na İlber Ortaylı, Ömür Gedik, Sinan Yağmur, Serkan Karaismailoğlu, Nilgün Bodur, Pelin Batu, Haluk Çetin, Bilal Sami Gökdemir gibi birçok ünlü yazar da katılıp, imza günü düzenleyecekler.

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