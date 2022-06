Başkan Kılıç: “Birlik ve beraberliğimiz en önemli motivasyonumuz” Modern kapalı küçük pazar projesi tamam

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşlarla olan birlik ve beraberliğin en önemli motivasyon kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Her fırsatta ilçede vatandaşlarla istişarelerde bulunan ve onların düşüncelerini almaya büyük özen gösteren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cuma Buluşmaları kapsamında ilçe merkezine 37 km uzaklıktaki Tepebaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Tepebaşı Mahallesi Camisi'nde cuma namazını eda ettikten sonra, vatandaşların taleplerini dinleyerek hasbıhal eden Başkan Kılıç’a Belediye Meclis Üyeleri Eyüp Sabri Şahin ve Cemil Musaoğlu da eşlik etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı Mahallesi'nde devam eden yol bakım onarım ve menfez çalışmalarını yine mahalle sakinleriyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Kılıç, belediye çalışmaları ve projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Birlik ve beraberliğin en önemli motivasyon kaynağı olduğunun altını çizen Başkan Hamit Kılıç, “Uzak yakın demeden vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizim hizmet anlayışımızın bir gereği. Onların her konudaki düşünce, talep ve eleştirileri bizlere her zaman rehber oluyor. Birlik ve beraberliğimiz en önemli motivasyonumuz. Bu motivasyon Bafra’mızı çok daha güzel noktalara taşıyacaktır. 7’den 70’e tüm kesimlerle el ele vererek Bafra’mıza hizmet etmek bizler için gurur vesilesi. Bugün bizleri tüm samimiyetleri ile misafir eden Tepebaşı Mahallemizin kıymetli sakinlerine en samimi düşüncelerimle teşekkür ediyorum” dedi.



Modern kapalı küçük pazar projesi tamam

Mevcut durumda eksikleri bulunduğu gerekçesiyle çalışmalarına başlanan yeni ve modern pazar yeri projesi inşaat aşaması tamamlandı. 3 bin 236 m2 alanda gerçekleşen proje çevre düzenlemelerinin ardından hizmete geçecek. Bafralıların ve bölge esnaflarının iklim koşullarından etkilenmeden daha sağlıklı ve modern bir ortamda alışveriş yapabileceği modern bir pazar yerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bafra Belediyesi olarak pazar yerimiz konusunda standartları yükseltmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu, daha modern pazar alanı kazandırabilmek amacıyla projelendirip yoğun çabalar sonucunda halkımızın hizmetine sunuyoruz. Projemizin inşaat aşamasında desteklerini ve hoşgörülerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Modern kapalı pazar yerimiz kadim şehrimize hayırlı olsun.”



Pazar yerinin özellikleri

3 bin 236 m2 alanda inşa edilen kapalı pazar yeri, 100 m2 şadırvana, 2 bin 700 m2 otoparka sahip olup; cami ve pazar yerini bütünleştiren bir kentsel tasarım olarak hayata geçirildi. Hasan Aslan Caddesi ve Lise Caddesi’ndeki giriş çıkışlarındaki trafik sıkışıklığına çözüm üretecek şekilde düzenlenen kapalı pazar yeri, yaklaşık 100 araçlık otoparkla da desteklenmiş durumda. Kapalı pazar yeri asıl rolünün yanında; peyzaj alanları ve mimari yapısıyla Bafra’nın ve bölgenin değerini artıracak bir proje olarak dikkat çekiyor.

