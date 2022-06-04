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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Her miyom kısır yapmaz'

İHA

'Her miyom kısır yapmaz'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şükran Esra Kaykı, her 10 kadından 4’ünde görülen rahim miyomlarının hepsinin kısırlığa yol açmadığını belirterek, “Her miyom kısır yapmaz, her miyom tüp bebek tedavisine engel olmaz” dedi.
Dünyada ve Türkiye’de her 10 kadından 4’ünde görülen rahim miyomları çok büyük olmadıkça genelde fark edilemiyor. Doktor muayenesinde ya da tüp bebek tedavisi başlangıcında durumdan haberdar olan hastalar miyomların gebeliğe engel olup olmayacağını merak edebiliyor. Medicana İntarnational Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şükran Esra Kaykı, rahim miyomlarıyla alakalı bilinmeyen sorulara açıklık getirdi.

“En çok sorulan soru ‘miyom kısır yapar mı?’ sorusu”
Hastaların rahimlerinde miyom olduğunu öğrendiğinde en sık sorulan sorunun miyomun kısırlığa yol açıp açmayacağı olduğunu ifade eden Opr. Dr. Şükran Esra Kaykı, “Miyom, her 10 kadından 4’ünde görülen rahim içindeki iyi huylu tümörlerdir. Hasta, doktora gitmezse bu miyomlardan genelde haberi olmuyor. Bazı miyomlar hastaya kanama bozukluğu, ağrı gibi belirtiler verebiliyor. Miyom, genelde tesadüfen tanı alan bir durum. En çok aldığımız soru; ‘Miyom kısırlık yapar mı?’ oluyor. Miyomlar rahmin iç tabakasında yani bebeğin rahime yapışmasına engelleyecek yerde ise o zaman kısırlığa sebep olabiliyor. Ya da miyom, rahim ağzında rahim kanalını daraltabiliyorsa o zaman diğer sperm hücresi yukarıya tırmanamadığı için miyom kısırlık yapabiliyor. Rahimden tüplere giden kanallar var. Miyom oraları kapatabiliyorsa kısırlık yapabiliyor. Mekanik sıkıntı veya transferin yolunu engelleyici bir sıkıntı yapabiliyorsa o zaman miyom kısırlık yapabiliyor. Miyomun kısırlığa yol açmasında rahimdeki yeri ve katmanları çok önemli. Miyomlar rahimde içine doğru, ortada ve dışında bulunabilir. Rahim içinde olup 2 cm olan miyom bile embriyonun rahim içerisine yerleşmesini engelleyerek büyük bir kısırlık sorunu yapabiliyor. Buna rağmen rahmin dışında bulunan ve 20 cm büyüklüğündeki bir miyom hiçbir rahatsızlığa sebep olmayabiliyor. Sonuç olarak; miyom iç tabakaya ne kadar yakınsa ağrı, kanama bozukluğu ve kısırlık sebebi olabiliyor. Dış tabakada ise böyle bir şey olmuyor. Orta tabakada bulunan miyomlar ise bazen kısırlığa sebep olabiliyor bazen de olmuyor” diye konuştu.

“Kadınlardaki her rahim miyomu kısırlığa yol açmaz”
Kısırlığa yol açıp açmayan miyomlar hakkında da bilgi veren Opr. Dr. Kaykı, şunları söyledi:
“Miyomun tedavisi ameliyat. Ameliyat öncesi dikkat ettiğimiz konu bu miyom tüp bebek tedavisine engel oluşturur mu oluşturmuyor mu? Miyom, rahim içinde bir bombeleşme yapmışsa o zaman tüp bebek tedavisinde embriyonun yapışmasına engelleyebilecektir. Rahmin içindeki miyomlar kapalı ameliyatla alınabiliyor. Rahmin dışında bir miyom varsa, rahim içine etkisi olmadığı için çok büyük olmadığı sürece ameliyata gerek duymuyoruz. Orta tabakadaki miyomlarda ise tüp bebek tedavimizi ne kadar etkileyebilir diye araştırıp, ona göre karar veriyoruz. Yani orta tabakadaki miyomların ameliyat edilmesi için embriyonun tutunmasını engelleyip engellemediğine bakılır. Rahim içerisinde miyom varsa tüp bebek öncesi muhakkak tedavi ediyoruz. Rahim dışında varsa çok büyük değilse ameliyat etmiyoruz. Rahmin ortasında bir miyom varsa hastaya, boyutuna ve engel durumuna göre ameliyat yapıp yapmayacağımıza karar veriyoruz. Her miyom kısır yapmaz, her miyom tüp bebek tedavisine engel olmaz. Dolayısıyla bebek dünyaya getirmek isteyen her kadın senede en az bir kez jinekolojik muayenesine gitmeli.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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