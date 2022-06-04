Kamyonete yükleme yaparken düşen şahıs hayatını kaybetti

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Samsun'da kamyonete sünger ve deri yüklerken sırt üstü düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Nas (53) kamyonete deri ve sünger yüklerken sırt üstü yere düştü. Kalbi duran Nas, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi çalıştırılan 2 çocuk babası Salih Nas, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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