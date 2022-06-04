Samsunspor, Arvydas Novikovas’ı transfer etti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsunspor, geçen sezon Erzurumspor’da forma giyen Litvanyalı orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas’ı renklerine bağladı.

Samsunspor Kulübü’nden transfer hakkında yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.