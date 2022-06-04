Silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu

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Samsun'da pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan patates soğan satan genç hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki haftalık kurulan semt pazarından saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patates soğan satan E.K.(28) pazarda plastik ürünler satan şahsın oğlu Y.E.Ç.'nin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralanan E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alına alındı. Silahlı saldırı olayına karışan Y.E.Ç. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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