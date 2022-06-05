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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor’da Bayram Bektaş dönemi

İHA

Samsunspor’da Bayram Bektaş dönemi

– Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Daha önce anlaştığı Çağdaş Atan ve Ersan Parlatan ile resmi sözleşme imzalayamayan Samsunspor, teknik direktör koltuğu için Bayram Bektaş ile anlaştığını açıkladı. Samsunspor’dan yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Bayram Bektaş ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Bayram Bektaş’ın imza töreni, 8 Haziran Çarşamba saat 14.00'de Nuri Asan Tesislerimizde gerçekleşecektir.”
Samsunspor, geçen sezon teknik direktör olarak sırasıyla Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa ile çalışmış, sezonun son 6 maçında takımın başında akademi direktörü Yücel Uyar görev yapmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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