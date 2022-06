Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Meclis Başkanı Ali Toraman, borsa olarak üyelerin ve yöre halkının faydasına dokunacak, akabinde ülke ekonomisine can verecek ve katma değer üretecek tüm girişimlerin destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çarşamba’da fındık yağı imalatı yapmak isteyen Tunuslu Yatırımcı Frikha Soufiane, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Samsun Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Hüseyin Akın Uğurlu ve Serbest İhracat Danışmanı Ozan Soylu, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Ali Toraman’ı makamında ziyaret etti. Çarşamba’da uzun yıllardır yapılan fındık üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularının istişare edildiği görüşme, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı makamında gerçekleşti. Görüşmeye Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Meclis Üyesi Nurettin Öztekin ve Mehmet Çalışkan ve Genel Sekreter Sercan Yaşar iştirak etti.



ÇTB’den ekonomiye can verecek girişimlere tam destek

Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Toraman, Çarşamba’ya katkı sunacak projeler üretmek konusunda her zaman hazır olduklarını ifade etti. Toraman, “Fındık yüzyıllardır Çarşamba’nın temel geçim kaynağı olmuştur. Türkiye’nin en çok fındık üretimi yapılan bölgelerinde birisi olarak, yeni yatırım ve destekleri bu sektörde değerlendirecek olmak bizler için gurur vericidir. Borsa olarak üyelerimizin ve yöre halkının faydasına dokunacak, akabinde ülke ekonomisine can verecek ve katma değer üretecek tüm girişimlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

