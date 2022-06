Vali Dağlı: "Samsun yatırımcılara gereken desteği sunmaya hazır"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’un tüm kurum ve kuruluşlarıyla yatırımcılara gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Gıda OSB, Yeni OSB, Bafra OSB ve Bafra Sera OSB toplantıları, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Türkiye ve Samsun’un ekonomik anlamda gelişerek kalkınmasında öncü rol üstlenen OSB'lerin yatırımların artması konusunda büyük önem arz ettiği belirtilen toplantılarda her bir OSB’nin parsel tahsis durumlarının yanı sıra devam eden fabrika inşaatları ile altyapı çalışmalarının son durumları değerlendirildi.

Vali Dağlı toplantılara ilişkin yaptığı açıklamada, yatırımcılar tarafından yoğun talep gören tüm OSB’lerde yapılacak fabrikalarla üretim, istihdam, ihracat ve büyümeyi artırmak ve Samsun’u ileriki yıllarda tam bir sanayi şehrine dönüştürmek için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Dağlı, 25 Mayıs’ta Havza OSB’de temelini attıkları 10 fabrikanın da bu çalışmaların güzel ve somut bir yansıması olduğunu kaydetti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı coğrafi konumu, güçlü altyapısı, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, gelişmiş iş kültürü ve pazarlara kolay ulaşım imkanı ile riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline gelmekte kararlı olan Samsun’un tüm kurum ve kuruluşlarıyla yatırımcılara gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Vali Dağlı, Karadeniz Bölgesi’nin en güçlü sanayi ve ticaret merkezi olan modern kent Samsun’un bölge ekonomisine öncülük yaptığını dile getirerek, yapılan her yatırımın üretim, istihdam ve ihracat olanaklarını daha da artırarak Samsun’u geleceğin sanayi ve ticaret koşullarına hazırladığını belirtti.

