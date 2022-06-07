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Dolandırıldığını iddia ettiği 15 katlı binada intihara kalkıştı Yukarda can pazarı, aşağıda canlı yayın yarışı

İHA

Samsun'da dolandırıldığını iddia ettiği 15 katlı binanın çatısına çıkan adam intihara teşebbüs etti.

Dolandırıldığını iddia ettiği 15 katlı binada intihara kalkıştı Yukarda can pazarı, aşağıda canlı yayın yarışı

Samsun’da dolandırıldığını iddia ettiği 15 katlı binanın çatısına çıkan adam intihara teşebbüs etti.

Olay, saat 18.00 sıralarında İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde 15 katlı Haznedar Konakları’nın çatısında meydana geldi. Bu inşaatın boya işlerini yaptığını bildiren Mahmut Ekinci (60), konaktan 30 numaralı daireyi 400 bin TL’ye satın aldığını ve kendisine ‘evrakta sahtecilik’ yapıldığını iddia etti. Ekinci, dairenin Adana’da başka birine satıldığını ileri sürdü. 'Mal sahibinin hakkını yediğini ve evrakta sahtecilik' yaptığını iddia eden Ekinci, binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

İntihar girişiminin ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekinci’nin eşi, kızı ve oğlu da binanın önüne gelerek onu ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren girişimin ardından Ekinci, çatıdan ayrılarak polislerle birlikte aşağıya indi. Ekinci, neden binanın çatısına çıktığını şu sözlerle anlattı:
“Bu binanın içdış boyasını yaptım. Evrakta sahtecilik yapıp, daireme kondular. Z.Ö., isimli kişi 2020 Ocak ayında daireyi başkasına satmış. 2020 Temmuz ayında da sattığı daireye benle sözleşme yaptı. Yani satılmış daireyi bana işlem yapmış. Ben bu daireyi 400 bin TL’ye almıştım, şu anda 3 kat daha pahalandı. Dairenin başkasına satıldığını 2 ay önce öğrendim. Bana verdiğim 400 bin TL’yi geri ödeyip, daireden vazgeçmemi de teklif ettiler. Evrakta sahtecilik konusunda suç duyurusunda da bulunacağım.”

Yukarda can pazarı, aşağıda canlı yayın yarışı
Mahmut Ekinci’yi atlamaktan vazgeçirmek için ekipler seferber olurken, aşağıda toplanan vatandaşlar ve karşı binadaki bazı kişilerin ise cep telefonlarına sarılıp canlı yayın yapma yarışı içerisine girmeleri dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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