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Günde 18 saat çalışarak kispetleri Kırkpınar’a yetiştirmeye çalışıyor Başpehlivan Ali Gürbüz ve birçok pehlivanın kispetleri Samsun’da dikiliyor

İHA

Samsunlu kispet ustası Öztürk Korkmaz, 4 aydır günde 18 saat çalışarak 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak pehlivanlara kispet yapıyor.

Günde 18 saat çalışarak kispetleri Kırkpınar’a yetiştirmeye çalışıyor Başpehlivan Ali Gürbüz ve birçok pehlivanın kispetleri Samsun’da dikiliyor

Samsunlu kispet ustası Öztürk Korkmaz, 4 aydır günde 18 saat çalışarak 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde er meydanına çıkacak pehlivanlara kispet yapıyor.
Kispet, Arapça “kisvet” kelimesinden gelip belden aşağı giyilen giysi anlamına geliyor. Yağlı güreşe çıkan her pehlivanın güreş malzemesinin başında kispet geliyor. Manda, dana, malak, keçi, sığır gibi hayvanların derisinden yapılan, bel kısmı dört parmak genişliğinde ve kalın olan bir alt giysi olan kispet; kasnak, hazne, arka, oyluk, paça, şiraze ve ayna bölümlerinden oluşuyor. Türkiye’deki birçok başpehlivana kispet yapan Öztürk Korkmaz, son 2 yılın Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz’ün kispetini tamamladığını, kalan kispetleri tamamlamak için de günde 18 saat çalıştığını ifade etti.

“Yağlı güreş popülerleşti, güreşçi sayısıyla birlikte kispet diktirenler de çoğaldı”
Kispet dikim işlerinin eskiye göre oldukça fazla olduğunu söyleyen Öztürk Korkmaz, “Babam güreşi çok sever. Ben de ondan esinlenerek güreşe merak saldım. 1992’de güreş yapmaya başladım. Minder güreşinde Türkiye ve Avrupa şampiyonu olduktan sonra yağlı güreş yaptım. Bu esnada kispet ustası ile karşılaştım ve kispet dikmeyi öğrendim. 2007 yılından beri de kispet dikmeye devam ediyorum. Yağlı güreşlerin popülerliği her geçen yıl artıyor. Bununla birlikte güreşçi sayısı da çok artıyor. Bu durum işlerimize olumlu yansıdı. Kispet siparişlerimiz son yıllarda oldukça arttı. Eskiden bu kadar çok kispet dikmiyordum. Şimdi çok yoğun bir şekilde kispet yetiştirmeye çalışıyorum. Kırkpınar’a kadar tüm güreşçilerin kispetini yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte son 2 Kırkpınar’ın başpehlivanı Ali Gürbüz’ün kispetini tamamlayıp, gönderdim. Yine başpehlivanlardan Şaban Yılmaz, Recep Taslak, Onur Şenel gibi pehlivanlara da kispet diktim. Başpehlivanların yüzde 40’ına yakınının kispetini tamamladım” dedi.

“4 aydır günde 18 saat kispet dikiyorum”
Güreşçilerin kispetini yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Korkmaz, “Türkiye’de 34 usta kispet yapıyor. Bunların çoğu da Samsun’da kispet yapıyor. Kispet yapmak eskiden daha çok zamanımızı alıyordu. Şimdi ise bir kispeti tamamlamam 6 saat sürüyor. Kesim, nakış, yapıştırma, dikiş, ek dikişi, yazı işleme gibi birçok işlem yapıyoruz. Kispet fiyatları ebatlarına göre değişiyor. Kispetlerin fiyatı 1300 TL’den başlayıp, 3 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. 1 kispet iyi bakarsan 2 sene kullanılabilir. Genelde güreşçiler her sene 1 kispet yaptırır. Bazen yılda 2 kispet yaptıran da oluyor. Mart ayından temmuz ayına kadar kispet yapma işleri yoğunlaşıyor. Artık son siparişleri bitirmeye çalışıyorum. Bundan sonra alınacak siparişler Kırkpınar’dan sonraya sıra verilecek. Çünkü çok kısa bir süre kaldı. Elimdekileri yetiştirmek için de 4 aydır sabah saat 06.00 akşam 22.00 arasında dükkanda kispet dikiyorum. Bu süreçte bayağı yoruldum ama güreşçiler de kispet bekliyor. O yüzden mecbur yapıyoruz. Bu çalışma temposuyla günde 2 kispet bitiriyorum. Çırağım olduğu zamanda ise 3 kispet bitirebiliyorum” diye konuştu.

“Yıllardır kispetimizi yapıyor”
Yıllardır kispetini Öztürk Korkmaz’a yaptırdığını vurgulayan Kırkpınar Başpehlivanı Onur Şenel ise şunları söyledi:
“Öztürk, minderde Avrupa Şampiyonu oldu, yağlı güreşte de büyük başarılar elde etti. Kispet üretimine başladığı için yağlı güreşi bıraktı. Ben de Kırkpınar başpehlivanıyım. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde Atakum Belediyesi adına güreşeceğim. Yıllardır kispetimizi Öztürk yapıyor. Yaptığı kispetler çok güzel. Türkiye’de 1 numara diyebiliriz. Hatta işleri o kadar çok ki; güreşçi arkadaşlara kispet yetiştiremiyor. Kispet güreşin yarısıdır. Güreşi iyi yapmanızı sağlayan kispettir. O yüzden de iyi kispet yaptığı için güreşçilerin çoğu da Öztürk’e kispet yaptırıyor.”
Kispet ustası Öztürk Korkmaz, son 2 yılda kendi yaptığı kispetle başpehlivan olan Ali Gürbüz’e bu yıl da yaptığı kispetin hayırlı gelmesini diledi.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 17 Haziran3 Temmuz tarihleri arasında Edirne Dualı Çayır'da yapılacak. Güreşlerde Recep Kara, Ali Gürbüz, İsmail Balaban ve Orhan Okulu gibi güreşçiler de başpehlivan olmak için mücadele edecek. Son 2 Kırkpınar’ın başpehlivanı Ali Gürbüz, bu yıl da başpehlivan olursa 3 kez üst üste başpehlivan olduğu için altın kemerin daimi sahibi olacak.

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