Öğrencilerden mezuniyet sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, "4. Mezunlar Resim Sergisi" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Güzel sanatlar Kampüsü Sanat Galerisindeki sergi açılışında Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan, Resim Bölümü Başkanı Prof.Dr.Metin Eker, mezunların atölye hocası Doç. Dr. Elif Şenel, öğretim elemanları, öğrenciler, veliler ve diğer misafirler yer aldı.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi, son sınıf öğrencilerinin güz ve bahar yarıyıllarında belirli konseptler üzerine geliştirdikleri projeler kapsamında gerçekleştirdikleri eserlerden oluşuyor. Lisans eğitimleri boyunca aldıkları sanat eğitimi ve edindikleri tecrübeler neticesinde kişisel üsluplar oluşturabilme kaygısı ile başladıkları bu serüvende, sosyal, kültürel ve sanatsal ağlarda tespit ettikleri sorunsallara anlatım imkanları geliştirdiler. Öğrenciler, araştırılmaya değer gördükleri proje konularının sorunsal yapısını serimledikten sonra özgün ifade biçimleri ile konuya dikkat çekmeyi ve alımlayıcıda farkındalık oluşturmayı amaçladılar. Bununla birlikte hassasiyet gösterdikleri konu üzerinden sanatsal yeterlik elde etmeyi hedeflediler. Sanatçı adayları olarak öğrenciler, seçili sorunsallar dahilinde kendilerine yönelttikleri sorulara ve duydukları kaygıya iştirak edebilmesi için alımlayıcı ile aralarına sanat eserleri üzerinden bir köprü kurabilmeyi arzu ettiler. Sergi kapsamında, yabancılaşma, kültürel yozlaşma ve tek tipleşme, tüketim kültürü ve beden, gösterişçi tüketim, zaman ve bellek, mitolojik ve çağdaş anlatılarda güç, sokak sanatına alternatif yaklaşımlar, sanatçının özgürlük mücadelesi, ölüm, korku, yalnızlık gibi konular işlendi.

"4. Mezunlar Resim Sergisi" 12 Haziran’a kadar OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü Sanat Galerisinde gezilebilir.

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