8 yılda 85 bin minik yüzme öğrendi

Samsun’da son 8 yılda 85 bin ilkokul öğrencisine “Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi” kapsamında yüzme öğretildi.

Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla sürdürülen Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi ile ilkokul 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yüzme öğretilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda son 8 yılda 85 bin öğrenciye yüzme öğretildi. Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi, Zirvede Ben de Varım ve Buzda SatrançCurling Projelerinde ise toplamda 106 bin 440 öğrenciye eğitim verildi.

"Geleceğe Kulaç Atıyoruz, Zirvede Ben de Varım ve Buzda SatrançCurling Projeleri"nde dereceye giren öğrenciler için Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç projelerin çocukların zihinsel gelişiminin yanı sıra fiziksel gelişiminde de etkili olduğunu ifade etti.



"Çocukları geleceğe sadece akademik değil spor, sanat ve kültür ile hazırlamak gerekiyor"

20142015 eğitimöğretim yılında başlayan Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi’yle bugüne kadar 85 bin 2. ve 3. sınıf öğrencisine 8 seans yüzme eğitimi verilerek yüzme öğretildiğini ve 680 öğrencinin yetenekli bulunarak ilgili alanlara yönlendirildiğini anlatan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Zirvede Ben de Varım Projesi kapsamında 2017 yılından itibaren 20 bin öğrenciye 8 seans sportif tırmanış eğitimi verildiğini ve Samsun’dan yarışmalara katılan sporcuların ferdi ve takım olarak 16 madalya alarak Türkiye 1.’si olduğunu, proje sayesinde yetenekleri keşfedilen 6 öğrencinin de millî takıma girme başarısı gösterdiğini açıkladı. Vali Dağlı, “Çocuklarımızı geleceğe sadece akademik eğitimle değil bunun yanında spor, sanat, kültür ile de yoğurarak hazırlamak gerektiğini görüyoruz. 3 projemizin kazanımları ortada. 3 projede 106 binden fazla öğrenci eğitim aldı. Somut başarıları da madalyalar alınmak suretiyle görüyoruz. Bu projelerde ayrıca kurumlar arası birlikte çalışma kültürünü de görüyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü her konuda bir araya gelerek ortaya ürün koyuyoruz. Sadece tek bir kurumla bir yere varmanın mümkün olmadığını görmüş oluyoruz. Bu projelerin başlangıç törenlerini hatırlıyorum. Yüzme, curling ve tırmanma etkinliklerini hep birlikte başlatmıştık. Şu anda onların sonuçlarını görüyoruz. Bunları yaparken yetenek taramasını da hiçbir zaman yadsımamamız gerekiyor” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından branşlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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