’Belediye Mahallemizde Çadırı’ ile sorunlar yerinde çözülüyor

İlkadım Belediyesi tarafından vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde çözüm bulmak amacıyla uygulamaya konulan “Belediye Mahallemizde Çadırı” faaliyetlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bütün birimlerimiz mahalleye geliyor ve mahallenin sorunları ile ilgileniyor. Mahalledeki temel sorunları gidermeyi hedefliyoruz” dedi.

“Belediye Mahallemizde Çadırı” İlkadım ilçesindeki tüm mahallelere misafir olmayı hedefliyor. Belediyeye ait ilgili birimlerin sorunu yerinde gördüğü uygulamada taleplere hızlıca cevap veriyor.

“Belediye Mahallemizde Çadırı” bu hafta Derebahçe Mahallesi’ne konuk oldu. Burada mahalle sakinlerinin sorunları dinleyen ekipler harekete geçerek mahallenin temizliğini yaptı, yollarını onardı.



“Burada yapacağız çalışma ile buradaki binalara değer katmış olacağız”

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Demirtaş, “Bir önceki belediye başkanlık döneminde de aynı uygulamayı yapıyorduk. Geçen sene de devam ettik. Bu sene de devam ediyoruz. Bütün birimlerimiz mahalleye geliyor ve mahallenin sorunları ile ilgileniyor. Biz sokakları geziyoruz. Buradaki eksikleri tespit etmek suretiyle yapabildiğimizi yapacağız, yapamadığımızı ise planlamamıza alacağız. Önceliklerimizi tespit ediyoruz. Buradaki temel sorunları gidermeyi hedefliyoruz. Sonrasında ise diğer mahalleye geçeceğiz. Aynı uygulamayı orada da yapacağız. Tabii bugün Derebahçe Mahallesindeyiz. Burası yeni yerleşim alanıdır. Burada yapacağız çalışma ile buradaki binalara değer katmış olacağız. Bütün mahallelerde biz ait olan kısımları halletmenin derdindeyiz” dedi.



"Belediye başka kaynaklarını temizliğe transfer ediyor"

Artan maliyetlerden dolayı temizlikte yeni bir sisteme geçeceklerini ifade eden Başkan Demirtaş, “3 yıldır çok zorlu bir dönem geçirdik. Hala da sıkıntılarımız tam aşılmış değil ama en azından biraz toparlanma süreci yaşadık. Kalan 2 yılımızı dolu dolu geçireceğiz. Önceki dönemimizde tarihi bir yol yapmıştık. Bu dönemde de en azından temel ihtiyaçları gidereceğiz. Temizlikle ilgili sistemi değiştiriyoruz. Çöp konteyner kapasitelerini artırarak aynı alandan her gün 3 kere çöp almak yerine 3 günde bir çöp almayı hedefliyoruz. Şu anda akaryakıt çok pahalı. Sene başında 56 TL olan yakıt şuan da 30 liraya doğru hedef çizdi. Bizim sadece temizlikte 30’a yakın aracımız bulunuyor. Dolayısıyla bunun bize getirdiği yük çok ciddidir. Çözüm olarak daha az sefer yaparak daha çok mal taşıyarak yükümüzü azaltacağız. Şu anda temizlikle ilgili bizim 1 yılda topladığımız para 3 buçuk milyon TL’dir. Aylık ödememiz ise şuan 3 milyon TL’dir. Anormal bir farkı var. Belediye başka kaynaklarını temizliğe transfer ediyor" diye konuştu.



"Daha temiz tutalım"

Vatandaşlara seslenen Demirtaş, "Buradan vatandaşlarımıza mesaj vermiş olayım. Temizlik, temiz tutarak mümkün olacak bir iştir. 'Ben atıyorum belediye toplasın.' Böyle bir dünya yok. Burada vatandaş biraz daha temiz olsa yılda 36 milyon TL temizlik parası ödeyeceğimize daha az öderiz. O parayı başka hizmette kullanma imkanım olur” şeklinde konuştu.

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