Samsun'daki silahlı yaralama şüphelileri adliyeye sevk edildi

Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi TOKİ bloklarında önceki akşam 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Emre G.(31) ile Hüseyin A.Ö.(37) yaraladı. Yaralılardan Emre G. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hüseyin A.Ö. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emre G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sırasında ağır yaralı Emre G.'yi hastaneye getiren otomobile de 3 kurşun isabet ettiği ve lastiğinin de patladığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Tahkikat devam ediyor.

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