Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesinin sigorta acenteleriyle buluştuğu toplantıda, “Hasta memnuniyetine önem veriyoruz” mesajı verildi.

Pandemi nedeniyle Samsun’daki Liv Hospital ve VM Medical Park Hastanesi tarafından bir dönem gerçekleştirilemeyen “Sağlık Buluşmaları” uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Samsun’da bulunan sigorta acentelerinin katıldığı sağlık buluşmalarına; Liv Hospital Samsun’dan Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, Misafir Hizmetleri Müdürü Buket Şensoy, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Genel Müdür Mustafa Şen, Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, Misafir Hizmetleri Müdürü Enes Mızıkacı ve Kurumsal Tanıtım Bölge Müdürü Güven Erol katıldı.

Gerçekleştirilen interaktif toplantıda geçmiş dönem değerlendirilerek gelecek hedefleri, sağlıkta öncü marka Liv & VM hizmetleri, sigorta acentelerinden hizmet alan kişilerin sağlık sektöründe sorun yaşamamaları adına karşılıklı yapılabilecekler ve acente ile hastane arasındaki iş birlikleri konuşuldu.



“Karşılıklı hedeflerimizi ve hizmetlerimizi konuştuk”

Acente Müdürü Memduh Ersoy, “Pandemi nedeniyle Liv ve VM hastaneleriyle uzun süredir gerçekleştiremediğimiz bu buluşma bizim için çok anlamlı. Karşılıklı hedeflerimizi ve hizmetlerimizi konuştuk, sağlıkta iş birliği içerisinde olmamız kaliteli hizmet vermemizi sağlayacaktır. Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.



“Hasta memnuniyetine önem veriyoruz”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mustafa Şen ise yaptığı konuşmada “Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi olarak, gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmalardan tanı ve tedavi süreçlerine, yüksek teknolojik alt yapıdan alanında uzman tecrübeli hekim kadrosuna kadar sağlık sektörüne daima üst düzey bir anlayış kazandırmayı hedefleyen sağlık kurumlarıdır. Hasta memnuniyetine önem veren Liv&VM hastaneleri, siz sigorta acentelerimizle iş birliği içerisinde; kaliteli hizmet sunmaya devam edecektir. Karşılıklı hedeflerin ve çalışmaların konuşulduğu bu verimli toplantıya katılımlarından ötürü misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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