Bafra’da şiir dinletisi ve şiir yarışması

Samsun Bafra Kaymakamlığınca düzenlenen öğrenciler arası şiir dinletisi ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Sedde Park alanında yapılan liseler arası şiir dinletisine katılan 18 öğrenci tarafından seslendirilen aşk ve kahramanlık şiirleri izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından yapılan açılış konuşmasında, "Şiir bir hayattır. Liseli öğrencilerimizin bir birinden çok değerli şairlerimiz eserlerini seslendirecekler. İnşallah bundan sonra da Bafra’nın kültür ve sanat çalışmalarına katkı sunma hedefimiz devam edecektir" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu’nun konuşmasının ardından öğrenciler dereceye girebilmek için büyük çaba sarf etti. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bu akşam seddemizde ilk güzel bir program oldu. Bunları da devam ettireceğiz. Farkındalık oluştu. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel hazırlanmışlar, hocalarımızda iyi hazırlamışlar. Emek sarf etmişler, sarf ettikleri emekte geceye ayrı bir değer kattı" diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, “Şiir benim kalbim, hissiyatım, hislerim. Şiir benim beynim. Çocukluğum hatıralarım, hayallerim. Şiir benim dilim. Boğazımda düğümlenen kelimeler akar gider Kızılırmak misali. Gerçekten öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bir emek ortaya koyarak bizi derin hisler, geçmişe götürdüler. Kalbimizi sevgiyle, bayrak sevgisiyle, vatan sevgisiyle aşkla doldurdular. Hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Bundan sonra da etkinlikler devam eder. Seddemiz hiç boş kalmaz, şenlenir diye düşünüyorum. Bu temennimiz inşallah gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede Mehmet Akif Ersoy’un Bülbül şiirini seslendiren Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Çakır birinci oldu. Siyah Gözlerine Beni de Götür şiiriyle Özel Mavi Aday Anadolu Lisesinden Esila Söyler ikinci olurken, Birazdan Gün Doğacak şiiri ile Altınkaya Anadolu Lisesi Ahmet Talha Bakır da üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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